Dos compositores de Algemesí suman 80 premios internacionales en dos años

La incursión que los hermanos Giménez Cerezo iniciaron hace poco más de dos años en el sector de la composición de bandas sonoras para cine no ha dejado de cosechar éxitos por todo el mundo. Las distinciones obtenidas en los últimos meses en California, París, Amsterdam, San Petersburgo, Toronto o Vancouver con tres de sus obras elevan a más de 80 los premios y reconocimientos internacionales que GimEnez Bros, la marca con la que se presentan Toni y Juan Giménez, han conseguido en este corto período de tiempo. Además, la gala de la Akademia Music Awards of Los Angeles celebrada en mayo les distinguió con los premios al artista del año -«2020 Artist of the Year Award»- y a la estrella emergente -«2021 Rising Award» en reconocimiento a su talente y esfuerzo.

La obra «Accomplice smile», una composición en la que utilizan un lenguaje básicamente romántico y en la que recurren a algunos instrumentos étnicos o populares propios de diferentes culturas de Europa Oriental, Oriente próximo, Norte de África, India y Pakistán, ha ampliado el palmarés de Juan y Toni Giménez con una medalla de plata en los prestigiosos premios «Global Music Awards» de California, de la que se sienten especialmente satisfechos ya que el oro queda reservado para músicos que concurren con un disco completo. Con esta misma pieza también han ganado en el «París Play Film Festival», en el «New York Cinematography Awards» y en el «European Cinematography Award» de Amsterdam.

Una obra compuesta en homenaje a la escritora y dramaturga británica Agatha Christie («Agatha Christie on stage») continúa recibiendo distinciones y ha ganado también el «Peterhof Film Festival» de San Petersburgo (Rusia) mientras que la pieza «Bacchus (Mix)» se ha adjudicado el «Canadian Cinematography Awards» de Toronto y el «Bridge Fest» de Vancouver, también en Canadá.

«Llevamos una preparación de muchos años y nos gustaría dedicarnos a la composición de bandas sonoras», explica Toni Giménez, profesor de música como su hermano, mientras detalla que al componer estas obras imaginan una escena o un guión de cine: «Casi todas las composiciones tienen varios ambientes, evolucionan en una línea ascendente, empiezan tranquilas con un lenguaje más clásico y evolucionan pensando que se pueden adaptar al cine», explica Giménez.

Estrenos en Algemesí y València

GimEnez Bros (Film Music Composers» estrenarán esta semana dos nuevas composiciones. La primera cita la tienen el viernes en su ciudad natal, Algemesí, donde en el marco de las actividades de la Academia de la Música Valenciana estrenarán (19,30 horas en el Museu de la Festa) la obra «Nubes» para soprano y piano, una pieza de estilo neoclásico con tintes impresionistas de cinco minutos de duración, que utiliza diversos textos del poemario del mismo título de Daniel Arenas Martín, escritor extremeño afincado en València que pertenece al grupo poético de los Novísimos o del 68. Será interpretada por la soprano Anna Albelda y la pianista Amparo Pous, ambas de Algemesí.

La segunda cita será el domingo día 12 en el Jardín Botánico de la Universidad de València (19 horas), donde estrenarán la composición «El color del temps... i al fons, la mar» para piano solo, una obra inspirada en la exposición «Terres i Temps» del laureado pintor de Algemesí Josep Esteve Adam, que se clausurará el próximo 19 de septiembre en el Jardín Botánico de València.