La Societat Musical de Alzira estalla ante la destitución de los críticos

La junta directiva de la entidad, presidida por Camilo Mascarell, se resiste aceder ante el sector crítico, que le ha reclamado la dimisión y la convocatoria de un nuevo proceso electoral que permita reconducir la situación. Los intentos de mediación promovidos por músicos veteranos entre finales de junio y primeros de julio fracasaron entre graves descalificaciones y ni siquiera la canícula de agosto ha serenado los ánimos.

A lo largo del verano, los principales dirigentes de la entidad han diseñado un cambio de rumbo en la escuela de educandos. El objetivo de la junta era doble. Por una parte reorientar y fortalecer el proyecto docente para abrir una nueva etapa y, por otro, aprovechar esa circunstancia para debilitar al grupo disidente, ya que es en la escuela donde la directiva sitúa el origen de la revuelta.

El profesor finalmente escogido para reconducir la crisis, Pepe Grau, también permitía emitir señales de cierto aperturismo y apuesta por la pacificación, aunque el respeto que merece su figura ha servido de poco para cicatrizar las heridas. Desde que transcendió su nombramiento a primeros de septiembre y, sobre todo, una vez difundida el sábado a mediodía su aceptación del cargo, las redes sociales bullen con todo tipo de comentarios.

El comunicado emitido por la directiva también anunciaba la incorporación de Rosana Martínez Onrubia, profesora de música y titulada superior de flauta, como nueva jefa de estudios. Los padres y madres de los alumnos se enteraron de los cambios a través de un correo electrónico enviado el viernes. La junta también ha agradecido públicamente «la labor realizada durante los últimos años por la anterior directiva, formada por David González, Alberto Sánchez y Sergio Romero», aunque este gesto de elegancia tampoco ha servido para restablecer puentes y promover el diálogo.

Garantizar la paz social

Muchos músicos y profesores de la escuela desencantados reprochan que la junta actúe de manera unilaterial, sin promover el consenso ni planificar a tiempo una salida que reconcilie a ambos sectores enfrentados y siente las bases para superar la desconfianza y garantizar una paz social que permita a la banda asumir los muchos compromisos que tiene adquiridos, entre ellos el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Alzira para participar en conciertos y solemnidades.

«Deseamos que los cambios sirvan para que la escuela y el centro profesional de Música continúe ofreciendo al alumnado la mejor educación posible, ya que somos un referente en profesionales que llevan el nombre de la escuela por todas partes», argumentaba el comunicado oficial que la directiva de la SMA hizo público el sábado. La junta está convencida de que Grau y Martínez ayudarán a reconducir la crisis ya que consideran que los problemas que acucian a la banda son un reflejo de las tensiones creadas en el ámbito docente y no al contrario.

No obstante, aún queda mucha tela que cortar. La banda sigue sin director desde que concluyó su mandato y el cisma no ofrece un entorno que pueda entusiasmar a un candidato de prestigio. Si la SMA no se apacigua, solo las urnas podrían resolver la crisis desatada en la entidad. Al menos muchos lo creen al no hallar otra salida, pero ni siquiera unas elecciones ofrecerían hoy garantías de que la discordia se recondujese.

Grau: «Solo quiero prestar mi ayuda y colaborar en lo que pueda»

El nuevo responsable del centro de estudios musicales de la Sociedad Musical de Alzira, José Grau Benedito, tiene un currículum envidiable. Goza de una gran reputación en los ambientes musicales, pero ahora se enfrenta a un riesgo mayúsculo: pacificar el centro educativo sin verse salpicado por la refriega. «He meditado mucho la propuesta que mi hizo en agosto la junta directiva y hasta el último día no tomé la decisión porque he tenido que pensarlo mucho, ya que me lo han pedido en un momeno muy delicado y tengo muchos amigos y compañeros allí», aseguró ayer a Levante-EMV. Grau descarta que le mueva el más mínimo interés personal y que solo «busca colaborar» con la institución. «Me duele en el alma ver así a una banda que ha costado tanto prestigiary solo quiero ayudar», defiende.