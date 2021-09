Paralizada la extracción de 1,1 millones de metros cúbicos de arena en Cullera

La causa de la paralización del trasvase de arena,en cualquier caso, no hay que buscarla en la reticencia frontal expresada por los pescadores sino en un revés judicial. La extracción en el banco arenoso existente frente al Dosel, a unas seis millas náuticas aproximadamente de la costa, cuenta con el rechazo frontal de la cofradía de pescadores. «Ese es un caladero natural en el que los pescadores de València, Gandia y Cullera realizamos nuestras capturas. En esa zona se están recuperando muchas especies y, gracias a su existencia, muchas las familias podemos seguir viviendo de esta profesión», alertado Vicente Pérez, presidente del gremio cullerrense y del sector en la Comunitat Valenciana.

El frenazo al trasvase de arena se debe al dictamen de un tribunal que ha dado la razón a una de las empresas que se interesó por el proyecto y recurrió al entender que la oferta seleccionada era anormalmente baja en su propuesta económica. La diferencia de las plicas presentadas por las dos primeras empresas clasificadas era de apenas 27.300 euros y ha sido la intención de ahorrarse este dinero la que ha provocado un retraso de cinco meses más al la extracción marítima.

El contrato, que prevé un plazo de ejecución de cuatro meses, arrancó en octubre, cuando la dirección general publicó su licitación. En diciembre se hicieron las valoraciones y en febrero la segunda clasificada, que a la postre ha sido la adjudicataria, llamó la atención sobre la anormalidad de la plica seleccionada, a lo que Costas respondió que no había detectado ninguna temeridad.

No contenta con esta explicación, Typsa recurrió el Tribunal de Contratos, que acordó «la retroacción de actuaciones» al momento en que se realizó el cálculo erróneo del umbral de baja anormal en la propuesta económica. No fue hasta el pasado 15 de julio cuando el organismo estatal modificó su propuesta y reclamó a Typsa que presentara la documentación pertinente para hacer oficial la adjudicación, formalizar el contrato y elaborar la documentación que permitirá extraer de Cullera la arena necesaria para regenerar no solo el litoral saguntino, sino también las playas del Saler y Garrofera; del Marenyet y de l’Estany; del Brosquil y La Goleta; del Perelló, Pouet y les Palmeres; de la Devesa; de Pinedo; del Puerto y del Mojón en Pilar de la Horadada o de la Marineta Casiana en Dénia, entre otros.

La Demarcación de Costas de València tiene todavía mucho trabajo pendiente para ejecutar la regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d’en Berenguer. Los planes todavía se encuentran en la fase inicial de la declaración de impacto ambiental, que podría estar resuelto en año y medio.