El club de pilota de Alzira arranca con diez conjuntos

El Club de Pilota de Alzira afronta el autonómico de parejas de raspall y el individual de frontón con diez conjuntos. El Family Cash A quiere lograr el título de 1ª categoría. Dani, Miravalles y Ramón tendrán la responsabilidad. El Fusión Ribera B compite en 3ª y José Mª, Alejandro de Bèlgida, Escoto y Pinet intentarán recuperar la categoría. El Cepsa C, con Edu, Trini y Enrico juega en 4ª. El Martinelli D participa en 4ª B con C. Pellicer, Luisma de Quatretonda y Edu Alpuente.

En 4ª C se enrolan 4 equipos más jóvenes. Adrián y Héctor Pop están en el Decathlon E. Hoy se estrenan el Faense F, el Up School G y el Alzira Ràdio H. En el F juegan José Luis y Borja Castell y Nacho Boix, en el G Cristian Pop, Samuel Belda e Isidro Muñoz y en el H Dani Traver, Andrés y Pep Verger. Completan el cuadro de raspall las féminas del Ajuntament d’Alzira I, Sara, Marisa, Roxana y María y las pequeñas de la escuela: Lucía, Noemí, Núria y Alba.