La edil Alós disputará la dirección del PSPV de Alzira al sector oficial

La elección de la nueva ejecutiva del PSOE alcireño medirá finalmente las fuerzas entre el sector oficial, representado por la actual secretaria general, Isabel Aguilar, que no optará a la reelección, y el sector crítico. La concejal Gemma Alós confirmó ayer su intención de postularse para asumir las riendas de la agrupación cuando se convoque el congreso local, previsto para la primavera de 2022, y se suma a la carrera electoral que lanzó la propia Aguilar al anunciar en junio la candidatura de Adrián Sarria. La renovación está asegurada, pero habrá batalla. «Necesitamos mejorar, la situación del partido ha ido a peor por muchos motivos, pero independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, hay que mirar hacia delante. Es fundamental recuperar el espacio perdido y esa es mi motivación», manifestó a Levante-EMV la concejal de Sanidad y Consumo.

Gemma Alós comparte grupo municipal en el ayuntamiento con Isabel Aguilar y Fernando Pascual, que controlan las riendas de la agrupación como poco desde 2012, cuando Aguilar se convirtió en secretaria general apadrinada por Pascual, un destacado «abalista» que ha perdido ese escudo protector a nivel orgánico. La relación de Alós con sus compañeros se presume fría desde hace tiempo.

Los malos resultados en las últimas municipales, con el PSPV alcireño con el nivel más bajo de apoyo popular de la historia democrática, alimentó de nuevo las voces del sector crítico, más próximo a Puig, que ya entonces puso sobre la mesa el nombre de Alós, una incorporación reciente a la agrupación aunque con una trayectoria más prolongada en el colectivo de Dos Hermanas (Sevilla). La estrategia de Aguilar para acallar a los críticos fue anunciar que no volvería a optar a la reelección.

Gemma Alós confirmó ayer que, ya entonces, comunicó a la secretaria general que cuando llegara el momento se postularía para liderar el partido, por lo que, según indicó, conoce desde entonces sus intenciones. «No propongo una ruptura total, no voy contra nadie, propongo otra forma de entender el partido, un proyecto de equipo en el que esté implicado todo el partido, toda la agrupación, dejar atrás los personalismos para, entre todos, trabajar en un proyecto que ilusione a todos y en el que todos colaboren», comentó.

«Ausencia de autocrítica»

La edil socialista comentó que la delicada situación que atraviesa el partido de Alzira no se puede explicar por un único factor. «Aparte de los errores históricos que se puedan haber cometido, las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos tampoco ha sido buenas. El proyecto estaba cojo por algún lado, y por eso no recibió el apoyo ciudadano en las elecciones, pero nos ha faltado mucha autocrítica y comunicación», comentó Alós, que asegura contar con el respaldo de los militantes históricos del PSOE que han ejercido como sector crítico. «He decidido presentarme por responsabilidad, no podemos permitir que continúe esta deriva y hay que recuperar el espacio perdido en Alzira», incidió Alós, mientras señalaba que por la experiencia orgánica acumulada primero en las Juventudes Socialistas de Dos Hermanas y después en el colectivo de esta localidad sevillana, considera tener «capacidad» para optar a la secretaría general.

Se da la circuntancia, como ya avanzó este periódico, que un militante que llegó al partido de la mano de Isabel Aguilar, Adrián Sarriá, anunciaba en junio su intención de tomar el relevo de la actual líder en lo que representaba claramente un intento del aparato del partido de garantizar una renovación pacífica y, a la vez, continuista.