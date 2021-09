Una crisis que desafina

El paro en la Ribera. La comarca despide agosto con el mayor número de parados de los último doce meses al contabilizarse 24.205 demandantes de empleo inscritos en las diferentes oficinas que el servicio público Labora tiene en nuestros pueblos y ciudades, lo que representas casi 700 desempleados más que el mes anterior. Respecto al mes de julio el paro sube una barbaridad, el 7,72% en l’Alcúdia, en Algemesí y en Alzira más del 4%, más del 3,35% en Carlet, y más del 2% en Carcaixent y Sueca. En Sollana baja un 5,04% y en Almussafes un 4,13%. La comparación interanual revela un descenso del 1,38% respecto del mismo período del año anterior.De música y músicos. La crisis de la Societat Musical d’Alzira parece no acabar y estalla con la destitución de los críticos. La directiva fuerza un golpe de timón en la escuela y escoge a un reconocido músico y compositor, José Grau Benedito, para dirigirla. Junto a él Rosana Martínez Onrubia será la nueva jefa de estudios. La junta trata de reorientar el proyecto docente al considerar que ese es el origen de las desavenencias. Y mientras dos compositores de Algemesí, los hermanos Antonio y Juan Cerezo siguen cosechando triunfos. Una de sus últimas obras «Accomplice smile» ha ampliado su palmarés al lograr una medalla de plata en los prestigiosos premios «Global Musica Awards» de California. Y por último señalar el arranque del concurso internacional que en Cullera reúne por estos días a jóvenes promesas del violín de Estados Unidos, Alemania, Rusia y China.Las nuevas energías se abren paso. La primera iniciativa desarrollada en Alzira prevé un ahorro de 3.700 euros anuales. La Comunidad Energética ya ha captado la mitad de socios. Según los técnicos de Sapiens, la empresa asesora que trabaja conjuntamente con el ayuntamiento de la ciudad para la realización del proyecto, se estima que esta fuente alternativa de autoconsumo que emplea placas fotovoltaicas, reducirá la factura de la luz entre un 15% y un 30%. ¡Bienvenida sea!

Diario de la Pandemia. Alzira y Carcaixent anotan dos fallecimientos más mientras caen los contagios. Algemesí se sitúa a la cabeza en casos positivos durante los últimos catorce días. Guadassuar, la capital de la Ribera, Carcaixent, Cullera o Alberic logran reducir su incidencia a la mitad. Quince localidades de la comarca no cuentan con ningún contagiado.La izquierda no se pone de acuerdo en Favara. El PSPV rechaza dos ofertas de Compromís para gobernar en coalición el municipio. Los nacionalistas proponen un pacto para «evitar la entrada de la derecha» y los socialistas replican que la propuesta llega «tarde y mal» y reclaman la alcaldía. Desde Compromís replican y proponen que dimita tanto su alcaldesa Oro Azorín, como el portavoz de los socialistas, Rafa Gisbert, para facilitar la negociación . La deuda se alarga. Me refiero a la de l’Énova. El consistorio que preside Tomás Giner acuerda aplazar el pago de lo que debe hasta el año 2042. El consistorio se acoge a otra prórroga de cinco años para reducir en 12.000 euros la cuota anual de amortización que asfixia a un ayuntamiento que debe casi 900.000 euros del plan de proveedores de 2011.Algemesí con su patrona. La fiesta se celebró con el traslado de la Mare de Déu a la Plaça Major y la celebración en la misma de la Misa Mayor. Por la tarde tuvo lugar el Cant de Vespres y por la noche un concierto en el Parc Salvador Castell. La Mare de Déu recorrió lasa calles de la ciudad en el interior del «Maremòvil».

A vueltas con el vertedero. Ocho catas decidirán si finalmente Guadassuarlo puede acoger. El Consorcio de Residuos contrata las prospecciones y el estudio del suelo para determinar si el sector que el Instituto Geológico y Minero de España señaló como «potencialmente apto» -el Pla del Roser- es adecuado para albergar la planta. Los sondeos alcanzarán una profundidad de 40 metros para analizar qué capas del suelo son las más idóneas. Déficit de viviendas sociales en la Ribera. Once municipios de la comarca tienen un elevado déficit de ese tipo de viviendas. Sollana, Alzira, Algemesí y Carlet se sitúan entre las localidades que mayor necesidad presentan según los datos publicados por la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Agua en condiciones para la comarca. Buena parte de la Ribera espera desde hace 20 años que le llegue agua sin nitratos. La conselleria ultima el proyecto del ramal de la cuarta fase que hace tres años anunció que empezaría a abastecer en 2021 a otros trece pueblos. Se trata de poner en marcha la cuarta fase tras comprobar que la potabilizadora de la Garrofera tiene capacidad para ello.

Breves en titulares. «Alzira recupera la incidencia covid de junio y Cullera reduce los casos a la mitad», «Carcaixent abrirá en breve otra aula para niños de 2 años», «L’Escola Musical de Tabal i Dolçaina d’Algemesí reivindica la música tradicional para mantener la esencia de la Festa y presenta un CD para recopilar todas las melodías que se oyen en la festa» o «El presidente de Cataluña visita la casa-museo Fuster de Sueca».

Cooperativas del Marquesat. Los expertos consideran que las cooperativas de El Marquesat no tienen futuro si no se unen y que, incluso, el proceso no debe acabar ahí.

Batalla a la vista en el PSOE. La edil alcireña Gemma Alós confirma que disputará la secretaría general del partido al sector de la actual líder, Isabel Aguilar.

SABIES QUE...?

Tal dia com hui, fa 25 anys, el diari donava compte de la reunió mantinguda per l’executiva del PSPV de la Ribera Alta per reprendre el projecte d’unificació política i administrativa de la comarca?. El secretari comarcal, Josep Garés, anunciava l’inici de conversacions amb les forçes polítiques i socials per tal de consensuar l’acció reivindicativa front a la política del PP a la qual qualificava de «clarament regressiva».

També tal dia com hui, fa un quart de segle, cinc-centes persones participaven en una concentració a Carcaixent?. Protestaven pel mapa escolar. La plataforma ciutadana reivindicava la continuïtat de totes les línies.

AMB NOM PROPI Mª JOSÉ SOSPEDRA

La professora i investigadora Mª José Sospedra Baeza va nàixer a Alzira l’any 1959. Mª José, que estudià Magisteri a l’Escola Universitaria del Professorat d’EGB de Barcelona, és llicenciada en Ciències de l’Educació per la UAB i doctora en Psicologia per la Universitat de València des de l’any 2012 pel treball Eficacia de las marcas viales transversales tipo chevron en la reducción de vehículos ligeros en intersección, dirigida per Francisco Toledo. Exercix des de fa anys la docència al departament de Didàctica i Organització Escolar de la nostra Universitat.

La seua labor investigadora ha donat com a resultat multitud de treballs publicats en revistes de prestigi com ara Pulso, Revista de Docencia Universitaria, Ciencias Psicológicas, Anuario de Psicología, etc., així com en llibres i obres col·lectives.

Ha participat en cursos, jornades i congressos al voltant de temes de la seua especialitat.

Entre els treballs dels quals és coautora destaquem «Inteligencias múltiples y rendimiento académico en estudiantes de logopedia», «relación entre creatividad y lateralidad en alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo», «Escalamiento de la gravedad de delitos contra la mujer», «Factores humanos asociados a los accidentes mortales de motocicletas scooter en España» i «La percepción del alumnado sobre las competencias docentes del profesorado de la rama de ciencias sociales y jurídicas de la Universitat de València».