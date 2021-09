El día después de su victoria en el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca fue una «locura» en el restaurante «El Madrileño» de Guadarrama. A la expectación mediática por el primer premio en el certamen más prestigioso que se celebra en honor a uno de los platos más famosos de la gastronomía, se unió una nutrida afluencia de comensales que querían probar esta paella, que se sirve a un precio asequible y propio de menú: 12 euros.

Óscar de la Fuente y Javier Hernández fueron los autores de, según el comité de expertos, la mejor paella del mundo de la edición 60 +1 del concurso, una de las más especiales de su larga trayectoria.

Al día siguiente, todo ha cambiado en el restaurante madrileño, pero la voluntad de cuidar y promocionar la paella valenciana sigue intacta. «Hoy ha sido un caos, un auténtico descontrol, con todos los medios de comunicación pendientes de nosotros». De esta manera resumía Óscar de la Fuente el día después del reconocimiento obtenido. Reconocimiento que también han querido dar los vecinos de Guadarrama y las decenas de curiosos que se acercaron al establecimiento para intentar probar, sobre todo, la galardonada paella valenciana. «Hoy ha habido bastante más clientela, especialmente para pedir paella, y a algunos no hemos podido servirles», comentaba el cocinero a Levante-EMV.

Además, una curiosidad rodea al restaurante madrileño, puesto que su especialidad no son los arroces, si no la comida tradicional. «Nosotros realmente somos un restaurante que no nos dedicamos al arroz. En nuestro menú ofrecemos paella dos veces a la semana», comenta De la Fuente.

Eso sí, cuando está a disposición del público, la demanda es muy alta y a un precio que, tratándose de la mejor paella del mundo, resulta bastante económico. «Cuando podemos ofrecer paella valenciana vendemos de 40 a 60 raciones cada vez. Cada una de ellas se vende a unos 12 euros».

Pero quizá lo que más ha podido sorprender a público y participantes es que el ganador del concurso no tiene origen valenciano.

No obstante, ya no es tan extraño, puesto que solo cuatro de los últimos diez ganadores procedían de tierras mediterráneas.

En el caso de Óscar y Javier, han aprendido a base de ver e imitar. «Realmente, nosotros hemos aprendido yendo a Sueca, observando los concursos y a base de repetir este proceso. Somos grandes defensores de la paella. Para mí es un emblema de Sueca, de València y de la gastronomía mundial».

Al ser preguntado dónde colgará el diploma que acredita a «El Madrileño» como el restaurante con la mejor paella valenciana del mundo, Óscar de la Fuente no ha dudado. «Lo colgaremos en la entrada, en el sitio que más se vea».

A su vez, Óscar ha querido mostrar su agradecimiento, tanto a Jesús Melero, coordinador del concurso, como a Tony Landete, presidente de la asociación de Servicios y Comercio de Sueca Arrima’t, y también a todos los participantes, compañeros y gente que ha hecho posible la realización del certamen.