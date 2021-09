Un agosto húmedo deja superávits de lluvia de hasta el 152 % en la Ribera

La Ribera deja atrás un mes de agosto entre húmedo y muy húmedo, con un superávit de precipitaciones que en el caso del observatorio de Sumacàrcer alcanzó el 152 %, según el avance climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, en consonancia con la situación vivida en el conjunto de la Comunitat Valenciana, también detecta temperaturas más altas de lo normal en la comarca del Xúquer, que llevan a los expertos a calificar el mes como cálido. Destaca el caso de Montserrat, donde la temperatura media de 25,9 º C representa una anomalía de + 1,4 º C respecto de la que se consideraría normal en base al promedio del período 1981-2010, que se toma como referencia climática. Una ola de calor en el ecuador del mes disparó las termómetros por encima de los 40 º C en muchos municipios valencianos aunque, en esta ocasión, los registros de los observatorios de la Ribera no aparecen entre los más altos.