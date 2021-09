Un agricultor de Algemesí regala 20.000 kilos de caqui al no encontrar comprador

Humberto Taglialatela Aliaga nunca pensó cuando hace unos años plantó un campo de quince hanegadas en Algemesí con una variedad de caqui temprana que, además, tenía la peculiaridad de no presentar astringencia, que acabaría regalando la fruta.

Después de cinco campañas en las que únicamente ha podido comercializar un año la cosecha, ayer por la mañana lanzó el ofrecimiento a través de las redes sociales. Este agricultor de Algemesí está dispuesto a regalar 20.000 kilos de caqui a cualquier ONG, banco de alimentos o residencia de personas mayores para evitar que se pierdan. Es el último año que mantendrá esta plantación, que prevé arrancar una vez encuentre acomodo a esta cosecha, cansado de perder dinero un año tras otro. «Prefiero regalarlo a que se pierda, si hace falta, me encargo yo de recogerlo y llevarlo», comentó en declaraciones a Levante-EMV.

«Hemos llegado a un punto en que los mercados quieren una fruta perfecta cuando eso es imposible. Esta variedad tiene unas marcas y el mercado no la quiere, aquí hay un 60 o 70 % de destrío por las características propias de esta variedad, no es comercial y como no encuentro nadie que lo quiera comprar, se está echando a perder porque la mosca está empezando a picarlo», relató este agricultor de Algemesí.

En cuatro de las cinco campañas anteriores, con los árboles ya en producción, el caqui de este agricultor se ha quedado por recolectar y, para evitar suceda la mismo, Taglialatela lanzó ayer a través de su muro en Facebook el ofrecimiento: «Se regalan 20.000 kilos kaki Maxim.. antes que se echen a perder.. para ONG, bancos de alimentos, residencias mayores...».

Según recuerda, cuando él y otros agricultores optaron por esta variedad, que se encontraba patentada, «nos la vendieron como algo especial» aunque, en la práctica, fuentes del sector señalaron ayer que nunca ha acabado de funcionar porque «no se ha adaptado bien a esta zona» y poco a poco se ha ido abandonando. «Hemos tenido muchos problemas con este caqui y hemos perdido un dineral», se lamentaba ayer Humberto Taglialatela, mientras explicaba que se trata de una variedad temprana, que se puede empezar a recolectar ya en septiembre y que, además, no presenta astringencia, por lo que no necesita los procesos que se aplican al caqui Persimon, el más generalizado, para eliminarla.

Sin valor comercial

Sin embargo, y pese a que la fruta puede ser consumida sin ningún problema, las marcas que presenta en la piel merman su valor comercial y el interés de los comercios por adquirirlo.

Cabe recordar que en los últimos años se han repetido las quejas de los agricultores por el elevado porcentaje de destrío incluso con el caqui Persimon, ya que los mercados reclaman una fruta en perfectas condiciones. Tagliatela detalló que las marcas que presenta esta variedad en la piel provocan que el destrío sea incluso mayor y la fruta se contemple como de tercera o cuarta categoría y, antes de que le suceda como en años anteriores, ha decidido regalar la producción de este año para evitar que se pierda.