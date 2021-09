El grupo 3 de Preferente se constriñe con seis colíderes

Qué bonito es el fútbol porque ni los presupuestos ni las plantillas son sinónimo de victoria sin paliativos. Solo un equipo de los 32 que componen los grupos 3 y 4 de Preferente, donde están los equipos ribereños, ha ganado los dos partidos. Y no es ni Castellonense, Gandia u Ontinyent. Es la UE Tavernes.

En el grupo 3, l’Alcúdia conserva el liderato pese a empatar a uno contra el Enguera. Fede adelantó a los roscanos al inicio de la segunda parte pero los canalinos empataron veinte minutos después. El Castellonense se mete en el grupo de seis colíderes con un apabullante 4-0 sobre el San Marcelino. Alberto López en el 10 y 57, Álex Vaquero de penalti en el 14 y Sergio Sánchez en el 27 no dieron opción a los capitalinos. También sigue arriba el CE Alberic que no pasó del empate a cero contra el Quart de Poblet. El Carcaixent, por su parte, no se dejó sorprender esta semana. Edu López no pudo marcar a su exequipo pero sí el suecano Coke (19’) y Juan Carlos (60’), que contrarrestaba el empate canalense logrado siete minutos antes. El último de los ribereños de este grupo es el Alginet que cayó 0-1 contra el Aldaia.

Los alginetenses visitarán al San Mar el sábado a las 18’30 h. El Alberic jugará el domingo a las 12’15 en Alcàsser. Carcaixent y Castellonense protagonizarán el primer derbi del grupo a las 18 h. y l’Alcúdia jugará en Quart de Poblet media hora después.

Al Sueca solo le ha durado una jornada el liderato del grupo 4. El jugador de l’Olleria Mollà marcó el gol suecano al cuarto de hora y en la segunda parte se llevaron los tres puntos de l’Infantil con tres tantos más. Clari adelantó al Ràcing d’Algemesí en la Nucia, contra el filial rojinegro que recuperó un punto en la segunda parte. Como curiosidad, las potencias Gandia y Ontinyent perdieron en el Guillermo Olagüe y el Clariano 0-3 y 1-3 contra el Pedreguer y At. Benidorm. Los racinguistas recibirán al Tavernes el sábado a las 6 y el Sueca jugará en Cocentaina a las 7.

En la Copa Comunitat Mediterrània que clasificará a un equipo para la Copa del Rey 2022-23 se jugó este fin de semana la primera ronda con equipos de 2ª regional. El Mancomunitat eliminó al Olympyakos de Alcàsser (1-0), el Albalat se impuso al refundado Pobla Llarga por 0-1 y el Sollana batió 0-3 al Beniparrell. At. Càrcer, Acatec Valencia de Polinyà y Ciutat de Xàtiva empataron y eliminaron al Senyera, Carlet y At. Turís. El Sueca United jugará el día 22 un derbi contra el Perelló.