El Alzira reedita en Elda el partido con el que logró el ascenso a Segunda RFEF

El CD Eldense y la UD Alzira reeditarán esta tarde (19 h.) en el nuevo Pepico Amat el encuentro que les enfrentó –es un decir- hace cuatro meses y donde ambos lograron el ascenso a 2ª RFEF. Las circunstancias son diametralmente opuestas. Ambos equipos buscarán la victoria. Los zapateros para poner el colofón al centenario que celebraron el viernes. Los alziristas para aguarles la fiesta y lograr tres puntos de una tacada. Ambos clubes tienen un punto en común en el por qué de sus colores. El Eldense fue fundado por la peña Los Cabezotas, aficionados del FC Barcelona que eligieron la camiseta de su equipo para que representara al recién creado. Se decantaron por el pantalón y medias negras para dar un toque diferencial. En el Alzira se barajan dos ideas. Una que fue un aficionado al Barça el que eligió los colores del AD Alcira en 1931 y otra que reza que era el único conjunto de equipajes completo que había en la tienda donde se adquirieron.

Para afrontar la nueva categoría han seguido caminos diferentes. Mientas el Alzira renovó casi media plantilla, el Eldense, con el apoyo de la emergente empresa Finetwork, patrocinadora de la Federación y el Betis, confió su confección al exfutbolista Pedro Riesco, socio de René Ramos, hermano del ahora defensa del PSG. En principio los fichajes llegaron casi íntegramente de Andalucía y en los corrillos se le llegó a bautizar como el «Erdenze». Con 1,3 millones de presupuesto, un millón más que el Alzira, se han hecho con tres destacados jóvenes, el portero Érik Ruiz, de la cantera del Betis que ha aprovechado la lesión de Guille Vallejo, cancerbero que jugó el play-off a la liga Smart Bank con el Algeciras; el medio sevillista Paco Fernández y el sobrino de Luque, Albert Ramis, formado en la escuela deportivista. Solo siguen tres jugadores, Ortuño, Iván Forte y Joaquín Rodríguez. La baja de Pruden –que marcó contra el Alzira- cayó como una losa entre los aficionados.

El entrenador es el ex del Betis B y Ceuta José Juan Romero, apodado ‘el Guardiola sevillano’ por su juego de toque y ataque. Juega con tres centrales, dos carrileros muy ofensivos y el resto del equipo eminentemente atacante. Destacan Markel, que debutó en el Athletic Club con Bielsa, el lateral izquierdo sevillano Redru, que jugó en el Elche en Segunda; el ex de Mallorca y Lugo Damià Sabater o el italiano Fabrizio Danese, tentado por varios clubs para jugar en 1.ª RFEF. Para el ataque, Romero cuenta con el veterano Salinas, autor de 50 goles en las últimas tres temporadas en l’Hospitalet; el joven Pablo García, que marcó 24 en el Ceuta y el Coria en Tercera o el espigado Musa, excompañero de Chema en el Badalona. Moreno tiene la duda de Iván Forte quien no ha llegado a debutar.

Un calendario complicado

En la UD Alzira hay ilusión por volver a amargar la tarde a uno de los varios grandes contra los que inicia la temporada. En las próximas semanas jugará consecutivamente contra Hércules, Murcia, Melilla y Águilas. El míster azulgrana espera contar con Traver, ausente la semana pasada aunque el sobreesfuerzo por volver a la convocatoria le puede haber jugado una mala pasada. Martín Lapeña seguirá siendo baja.

Los alzireños solo han ganado tres de los dieciocho partidos que han disputado en Elda, de los que los locales han vencido diez. El árbitro será el murciano Juan Francisco Roca Robles, que dirigió al Alzira en el primer partido de pretemporada jugado contra el Al Ain en el Pinatar Arena.

El canadiense Sachdev Grewal firma como tercer portero

Desde el jueves, el cuadro ribereño cuenta con un tercer portero. Sachdev Grewal es el primer futbolista canadiense que llegaría al primer equipo ribereño. Es un espigado arquero de 19 años, de 1’90 que jugó en el Victoria Highlanders y el Pacific FC de su país. De ese modo, serán tres los guardametas del equipo y de tres nacionalidades diferentes, ya que hasta ahora compartían puesto el alzireño Vicent Dolz y el polaco Pawel Florek.