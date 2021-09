Patrimonio en peligro

Zanjando temas. El Ayuntamiento de Alzira llegaba a un acuerdo con el Grupo Suñer y dará cumplimiento a una sentencia del año 2018 que reconoce el derecho de la familia a percibir algo más de dos millones de euros en concepto de saldo a su favor en el proyecto de reparcelación del sector Carretera de Albalat cuya aprobación se remonta al año 2021, a través de un convenio que el gobierno municipal tenía previsto aprobar en el pleno del miércoles. El pacto, que desbloquea la urbanización del polígono, fracciona los abonos hasta 2023, limita los intereses y permite cobrar 260.000 euros de deudas pendientes. La música en nuestros pueblos. El Centro Profesional de Música Lira Almussafense de Almussafes anunciaba un concierto de intercambio con el Conservatorio Superior de Música de París y una excelente violinista, Alexis Hatch Martínez-Calixto, brillaba con luz propia en el III Concurso Internacional de Violín CullerArts. La talentosa intérprete, que se embolsaba 4.500 euros, tendrá además la oportunidad de ser contratada por la Orquesta de RTVE, la Orquesta de Extremadura, la Filarmónica de Málaga o la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares para actuar en las próximas temporadas. De Cullera al cielo.Las fallas cada vez más cerca. La Junta Local Fallera de Alzira daba a conocer la programación de los actos que tendrán lugar entre los días 9 y 12 del próximo mes de octubre. Como prolegómeno y tomando el pulso a la fiesta tenía lugar la entrega de recompensas a aquellas personas que a su juicio se han hecho acreedoras a su máxima distinción. Rubén Pastor y David Mercado recibían la Insignia de Oro del ente que agrupa a todas las comisiones fallaras locales y se recordó a varias falleras y falleros que lo dieron todo por sus comisiones: María Luisa Che, por Sant Andreu, Pascual Santaeulalia, por Pere Morell, Rafael Llopis por la Plaça Major y José Luis Sangil por Camí Nou.

Presupuestos de la Generalitat. El Consell descarta ampliar el metro para conectar l’Alcúdia y Alzira al retirar los técnicos la propuesta de los presupuestos participativos que sí contemplan la adquisición del antiguo monasterio agustino de Santa María d’Aigües Vives , la rehabilitación de las ruinas del antiguo monasterio de Santa María de la Murta, la creación de un centro que potencie la agricultura y ganadería ecológicas y sostenibles y la construcción de una red de carriles para ciclistas y peatones entre los pueblos de la comarca.

Solidaridad con Valeria. La pequeña, de tres años, vecina de Sueca, padece una enfermedad rara que le provoca múltiples espasmos al día. Su familia lanza un SOS y busca otros posibles afectados para poder saber a que se enfrenta. Por lo visto en nuestro país, de momento, solo se conocen dos casos. La madre de la niña, Clara Tur, ha realizado un llamamiento a través de las redes sociales y los medios de comunicación con la finalidad de aunar esfuerzos ya que luchar en solitario complica el camino y hace más difícil encontrar ayuda. Velando por el patrimonio. El consistorio de Almussafes aportará 35.000 euros para sufragar las obras de restauración del retablo mayor de la parroquia de San Bartolomé Apóstol. Se trata de una obra de arte construida de mármol y madera de pino a mediados del pasado siglo que presenta diferentes patologías que se deben de tratar para garantizar su conservación y que luzca en todo su esplendor.

De nuestro patrimonio. Mientras la Generalitat aprueba que si tiene el apoyo de la población destinará 1,2 millones de euros a la consolidación y restauración de las ruinas del histórico monasterio de la Murta, algo que debería hacer con o sin «recolzament» ciudadano, esto es por pura convicción, Llombai alerta del riesgo de derrumbe «inminente» de la torre de su castillo del siglo XII. El alcalde de la localidad reclama también una subvención supramunicipal «urgente» para que se puedan mantener en pie los restos del antiguo baluarte árabe. Y mientras la Conselleria de Cultura autoriza el derribo y reconstrucción con cobre de la cúpula del templo de la patrona de la ciudad, la Virgen de Sales. Las obras sustituirán las tejas azules de cerámica vidriada por una estructura metálica más ligera de tono verdoso.

Breves en titulares. «Un policía de vacaciones salva a una mujer que se ahogaba en la playa de Sueca», «La ‘plantà’ abre hoy unas fallas atípicas en Turís con actos comedidos», «El CSIF deplora que un solo auxiliar atienda plantas enteras del Hospital de la Ribera» y «El fiscal reabre la investigación por los episodios de contaminación del Barxeta».

Batalla en la Societat Musical. Ochenta músicos de la Societat Musical de Alzira se niegan a tocar para forzar el cese de la junta directiva.Mujeres y ciencia. Europa premia al IES Mestre Ramón Esteve de Catadau por impulsar a las mujeres a cursar carreras científicas e ingenierías.Las fallas de Turís. La «plantà» sumerge al municipio en unas fiestas josefinas atípicas sin público y con monumentos más pequeños de lo habitual.

SABIES QUE...?

Tal dia com hui, fa vint-i-cinc anys, el diari informava de la sol·licitud unànime de dimissió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cullera d’Alejandro Bonet? Una comissió d’investigació va concloure que l’edil socialista va «abusar del seu càrrec». S’esquerdava així el pacte municipal entre PSOE-UV-APC.

També per les mateixes dates el periòdic assenyalava, dins de l’estratègia que havia posat en marxa Rafael Blasco, que al meys quatre dirigents del Partit Socialista Independent de l’exalcalde Francisco Blasco havien entrat en el PP alzireny que ja dominava Sergio Marín? La política local bollia.

AMB NOM PROPI SALVADOR MOLL

El professor de matemàtiques i actual degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València José Salvador Moll Cebolla va nàixer a Polinyà de Xúquer l’any 1978.

Salvador es va llicenciar l’any 2000 i es va doctoraren Matemàtiques per la UV l’any 2005. És premi extraordinari de llicenciatura i doctorat i ha sigut professor ajudant de la Universitat de Lleó, investigador postdoctoral a l’IAC-CNR de Roma i professor contractat i investigador «Juand e la Cierva» a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Des de l’any 2008 està vinculat al Departament d’Anàlisi Matemàtic de la nostra universitat, primer com a investigador «Ramón y Cajal» i després com a investigador postdoctoral. Des de 2007 és professor titular.

Ha sigut coordinador de mobilitat del grau de Matemàtiques, és membre de la Comissió d’Investigació de la UV i fins fa poc era vicedegà del centre.

José Salvador, que és coautor de nombrosos treballs d’investigació publicats en revistes de prestigi (Mathematische Annalen, Revista de ecuaciones en evolución, Análisis Asintótico, etc), i ha participat en diferents jornades i congressos al voltant de temes de la seua especialitat, ha exercit a més la docència en els graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Matemàtica i Química i en el Màster en Investigació Matemàtica.

La seua línia d’investigació se centra en el camp de les equacions en derivades parcials no linials.