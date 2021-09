El Partido Popular de Alzira criticó ayer que el gobierno local no convocara ningún acto para conmemorar el día internacional sin coches, que se celebra el 22 de septiembre, y denunció que de las doce medidas que hace justo un año anunció el bipartito (Compromís-PSOE) orientadas a pacificar el tráfico y mejorar la seguridad de los peatones, «no se ha realizado ninguna» a pesar de que alguna de las actuaciones eran «muy sencillas y con poco coste económico».

«Estamos a la espera de que se realicen las actuaciones en la plaza del Reino, la calle Hort dels Frares y la ruta escolar de Tulell, que anunciaron en mayo, mientras que de las otras nueve nada se sabe», inciden desde el PP, que ha solicitado los informes técnicos que avalen las propuestas ya que, según indican, la única información de que disponen es la aparecida en los medios de comunicación.

El PP señala que la no aplicación de ninguna de las medidas anunciadas es un ejemplo «de la forma de gobernar de Compromís y PSOE, mucha propaganda, pero después poco trabajo». «Quremos recordar al bipartito que lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple y, un año despues, no se ha cumplido en nada», denuncian desde la oposición.