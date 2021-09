«Todos los pueblos deben tener su propio mercado»

Clientes y vecinos de Alzira se han mostrado entristecidos por la decisión del Ayuntamiento de cerrar el Mercado Municipal. Ayer, los pocos clientes que se acercaron a los cuatro locales que aun permanecen activos comentaban su pesadumbre por la clausura del recinto, que se reconvertirá en oficinas municipales.

«No me parece nada bien que lo cierren, debería de permanecer abierto y tener mayor promoción por parte del consistorio», censuró Pascual, uno de los clientes habituales. En la misma línea se manifiestó Raquel, que lleva años comprando en las diferentes tiendas. «No están dándole oportunidad al mercado. Se deberían de haber hecho más actividaes para dar a conocer el espacio y para llenarlo de gente», apuntó la vecina de Alzira, a la vez que repartía las culpas entre la falta de apoyo del consistorio y la de la propia ciudadanía.

Indignación de los tenderos

Los propietarios de los locales que todavía siguen abiertos se han declarado indignados y desconconcertados ante la decisión tomada por el ayuntamiento. Además coinciden en que muchas de las explicaciones que se han transmitido desde el gobierno local son falsas. «Yo no he notado ninguna disminución progresiva de clientes. Hace un año que abrí y siempre ha ido todo igual. Nunca hubiese augurado que no íbamos a poder continuar trabajando», exposo ayer Andrea Peña, dueña de un negocio de pastelería.

Vicent Grau,labrador que regenta una parada de productos agrícolas ecológicos, agregó que el ayuntamiento ha «enfocado erróneamente» el problema y echó de menos una mayor«promoción» y acciones para dar a conocer el mercado.

El edil Fernando Pascual anunció el miércoles que el bajo comercial que alberga el mercado se aprovechará para alojar dependencias administrativas, lo que ha enojado a los comerciantes, ya que aseguran que «hay espacio para todos» y que «pueden instalar sus oficinas sin que nosotros les molestemos».

Las críticas de la oposición no se han hecho esperar. El Partido Popular reprochó ayer que el cierre se lleve a cabo sin alcanzarse un consenso entre todas las fuerzas políticas ni proponer alternativas que puedan salvar las instalaciones. Los populares sugieren que se ofrezcan los puestos gratuitamente durante un tiempo a nuevos emprendedores que quieran abrir sus negocios.

Los locales deberán cerrar a partir del 26 de diciembre, día en el que expiran las concesiones con el ayuntamiento.

Tres tiendas habían abierto hace menos de 2 años

Tres de los cuatro comerciantes afectados por el cierre habían abierto sus tiendas hace menos de dos años. Ahora, los dueños se quejan de la falta de alternativas ofrecidas para seguir trabajando, ya que la inversión realizada no está «ni mucho menos amortizada». El edil Fernando Pascual alega como motivos del cierre la falta de clientes y la decreciente actividad de los locales. Sin embargo, Dolores Martínez, que trabaja en el mercado desde hace cuarenta años, asegura que ella «se podía ganar la vida con la clientela actual».