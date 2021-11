De Rosa da al Orelac de Algemesí su primer triunfo en el Mundial de Supersport

Raffaele De Rosa y el Orelac Racing VerdNatura, escudería con sede en Algemesí, escribieron sus nombres como vencedores en el Campeonato del Mundo FIM Supersport. Tras sumar 16 podios a lo largo de su trayectoria en la categoría, sin llegar a subir al cajón más alto, el piloto napolitano de 34 años aprobó finalmente la asignatura en el Circuito Urbano Internacional Pertamina Mandalika tras una brillante actuación en la que terminó imponiéndose al campeón del mundo Dominique Aegerter, dando el primer triunfo para la escuadra que encabezan José y Nacho Calero. La victoria es un éxito absoluto para un equipo independiente que ha demostrado durante todo el año ser una de las escuderías más fiables del circuito.

La penúltima carrera del año en WorldSSP empezó bajo unas altas temperaturas, pero con la amenaza de la lluvia, anunciada por unos nubarrones cercanos. De Rosa se integró en la pelea delantera tras los primeros compases después de salir desde la segunda línea de parrilla. La lluvia irrumpió con fuerza en el transcurso de la tercera vuelta y, con la carrera declarada en seco, quedó abierta la posibilidad de entrar en el pit lane en cualquier momento para montar los neumáticos de agua. La decisión de mantenerse en pista se reveló como la acertada, ya que la lluvia cesó rápidamente y el asfalto no llegó a empaparse. Con el paso de las vueltas, los pilotos delanteros recuperaron el ritmo inicial. De Rosa no aflojó su velocidad y se situó delante de todos, con Caricasulo, Aegerter, Steven Odendaal y Can Öncü a su espalda, asentados en la cabeza de carrera, y con ManuGass y Jules Cluzel cerrando el grupo, todos separados por un máximo de 5 segundos.

De Rosa se mantuvo al frente del grupo en los siguientes giros y encaró la resolución de la prueba con casi un segundo de ventaja sobre el resto del grupo. Aegerter, que con la llegada de la lluvia había perdido algunas posiciones, recuperó terreno rápidamente y dio cuenta de Caricasulo a dos vueltas del final, todavía con margen para intentar atrapar a De Rosa. El italiano afrontó la última vuelta en cabeza, pero presionado en cada giro por el suizo, pero a diferencia de otras tantas ocasiones en las que se vio burlado en el último instante, el veterano napolitano cerró puertas y enfiló la línea de llagada como vencedor, tras 88 carreras disputadas en la categoría, la espera más larga de un piloto de WorldSSP para subir al cajón más alto.