Los ribereños llegan al Top-10 de la Marathon des Gorges de l’Ardèche

Los palistas de la Ribera tuvieron una destacada actuación en la Marathon des Gorges de l’Ardèche, una de la pruebas más duras y prestigiosas del panorama piragüístico internacional. En una prueba de 32 kilómetros en la que suelen participar los mejores fondistas del mundo, y campeones olímpicos como el actual de K-2 1.000, el alemán Max Hoff, los ribereños estuvieron en los puestos de cabeza.

Y eso que pecaron de prudentes, al no conocer la carrera. Al no haber participado nunca ni, por tanto, haber acabado el año anterior entre los diez primeros, no pudieron salir en la primera parrilla, de cabezas de serie. Aún así, dos embarcaciones se clasificaron entre los diez mejores.

En el K-2 mixto absoluto, Amparo González y Jacob Lozano llegaron en sexta posición. La salida, al tener que arrancar en el barullo de más 300 piraguas, no la hicieron demasiado rápida. Poco a poco cogieron ritmo, salvando los rápidos muy técnicos, hasta que pusieron una marcha de crucero que les permitió remontar posiciones para conseguir la sexta, con un tiempo de 2 h 2 m 22 s. «Fuimos conservadores tanto en ritmo como en la forma de bajar los rápidos, pero estamos contentos porque nos quedamos a 5 segundos de los quintos», señala González.

Por su parte, Vicent Tortajada y Marcos Climent, del Club Piragüisme Sueca, finalizaron en la octava plaza en K-2 sénior. En la salida, al igual que González y Lozano, se vieron frenados por salir bastante atrás. Pero demostraron su gran competitividad, con un ritmo muy constante que les permitió acercarse a los primeros puestos, hasta acabar octavos, con una marca de 1:49:11. «Es una de las carreras más exigentes y espectaculares que he disputado nunca, con unas corrientes a favor y rabiones bestiales, a veces con olas de más de un metro. De hecho, la media de velocidad nos ha salido a 3.25 minutos por kilómetro, una barbaridad. El año que viene repetiremos seguro», reconoce Tortajada.

Además, también participó Izan Aliaga, del Piragüisme Sueca, que obtuvo el 16.º puesto en K-1 juvenil, con 2:16:58.