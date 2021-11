Los contagios se multiplican

Conmemoración de Santa Cecilia. La explanada del Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València sirvió de marco para el concierto que organizaron la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y la Generalitat para apoyar la candidatura a la Unesco como patrimonio cultural. Mil músicos de 30 agrupaciones de Alacant, Castelló y València se dieron cita en un concierto en el que se interpretaron diez de los pasodobles más internacionales. La alzireña Olga Clari, que tuvo el honor de dirigir a los músicos, reivindicaba «poner en valor las agrupaciones y el repertorio de banda como los pasodobles».Lunes deportivo. Fútbol. Segunda División RFEF. Grupo V. La UD Alzira se enfrentaba en el campo de Venecia al líder, Intercity, y empataba a cero goles aunque mereció ganar. Son sextos en la clasificación y con este resultado consiguen que las distancias entre los que están al frente de la clasificación sean más cortas. Y en el grupo III de la Preferente el Castellonense vencía por la mínima al Paiporta (1-0) y se mantiene líder, un magnífico Carcaixent, ganaba 4-0 al Alaquàs Walter en el Quatre Camins y el Alberic vencía a l’Alcúdia (2-0).

Récord de lluvia en La Barraca. En la entidad local menor se superan los mil litros desde enero. La última borrasca dejaba en cuatro días 226 l/m2 ene l valle de Aigües Vives mientras las estaciones de la Murta y la Casella también apuntan registros históricos en el acumulado del año. La tromba el sábado anterior dejó 133 litros en Benifaió, 116 en la Murta y 172 en la Barraca.Diario de la pandemia. La cena anual convocada por la Junta Coordinadora de Festes de Barris i Partides de Alzira dejaba un nuevo reguero de contagios. Al banquete, que incluyó baile en un espacio cerrado, asistieron varias decenas de invitados y representantes políticos de todos los colores. El alcalde de Alzira, que asistió al evento, declaraba que la gente se reúne y no lo hace con la precaución de antes. En la capital de la Ribera crecen los contagios de Covid y también en la vecina localidad de l’Alcúdia. La incidencia acumulada ha pasado de los 557 casos por cada cien mil habitantes a 560 tras sumar un positivo más durante el pasado fin de semana.

A vuelta con los jabalíes. Más de la mitad de los pueblos de la Ribera Alta sufren una sobrepoblación de jabalíes y los agricultores se quejan por los daños que ocasionan en los campos, tanto al escarbar al pie de los árboles en busca de raíces como en los sistemas de riego por goteo. El Consell incluye a 19 de los 35 pueblos de la comarca entre los que sufren sobrepoblación y a los 3 de la Ribera Baixa pegados a la sierra. Mientras los cazadores lamentan la falta de ayudas y las trabas que se ponen para su caza.

Diario de la pandemia. Dos nuevas muertes por Covid en la comarca con una incidencia al alza. Se trata de vecinos de Carcaixent y de Cullera. La tasa ha aumentado en 40 puntos en una sola semana. Alzira ya se plantea suspender actos públicos en lugares cerrdos tal y como ya se ha decidido en l’Alcúdia y la Junta Local Fallera de la capital de la Ribera pide ser «un ejemplo» a los falleros con ocasión de la próxima entrega de recompensas y la posterior cena.Estudios vitivinícolas. Turís ensaya cómo retrasar una vendimia que cada vez es más temprana. Un proyecto para adaptar el cultivo al cambio climático experimenta la aplicación de un protector solar que mitiga el calor en el viñedo, demora la maduración de la uva y, al mismo tiempo, ayuda a aliviar sequías. La investigación suma al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la federación de cooperativas y aprovecha la experiencia de Bodegas Enguera.

De política. El PSPV-PSOE de Sollana pide reprobar a Tomás Belda, portavoz y presidente del PP local, por coaccionar a un vecino. La oposición en el consistorio pedirá una disculpa pública al concejal y exigirá su dimisión. El afectado, que realiza altruistamente esa tarea desde hace diez años, declaraba al diario: «Me dijo que si colgaba el vídeo grabado del último pleno en internet me atuviese a las consecuencias». A Tomás no le deben degustar ni la luz ni los taquígrafos.

Devuelven lo que nos quitaron. Alzira y Sueca dispondrán de un Punto de Encuentro Neutral en 2022. Se evitarán así los desplazamientos para resolver disputas familiares a Ontinyent o Gandia. La comarca perdió hace más de diez años el servicio y las familias tenían que desplazarse desde entonces a la Vall d’Albaida y a la Safor. El local de Sueca albergará el servicio de manera eventual hasta poder trasladarlo a una edificación definitiva. El servicio en Alzira era una reivindicación histórica del Colegio de Abogados de la ciudad. Los ecologistas avisan. Alertan de que la planta solar de Tous afectará al parque natural de les Coves del Truig de Benimodo y piden al Ministerio de Política Energética que emita una declaración de impacto ambiental negativa al proyecto de construcción. Señalan, igualmente, riesgos para la fauna de la zona.

Diario de la pandemia. La Conselleria de Salud Pública instaba a moderar las celebraciones presentes y futuras por tal de evitar los contagios. Ya hay una decena de ingresados por Covid en el hospital comarcal y una persona en la UCI. Alzira ha sumado setenta nuevos contagios en solo tres días y ya está en 357 casos por cada cien mil habitantes. Al relajarse la prevención se incrementan además los casos de afecciones respiratorias.Lión».Breves en titulares. «El clamor por acelerar obra contra riadas sacude a los ayuntamientos», «Escolares de l’Alcúdia divulgan refranes en el mes de las letras», «El gato «influencer» desata un controvertido debate ciudadano en Almussafes», «Julián Sáez asume el liderazgo del Grup Independent de Sueca» y «El alzireño Josep Martínez ya sabe lo que es evitar goles en Champions. El guardameta debuta en la máxima competición europea con el RB Leipzig y deja la puerta a cero».

Protección contra inundaciones. El informe encargado por la CHJ sobre la ampliación del barranco de la Casella propone derribar el puente de la CV-50 y construir una rotonda que complemente la mota de protección.Agresión en un colegio. La madre de un alumno del colegio García Sanchiz de Alzira denuncia la agresión sufrida por su hijo y la pasividad del centro.Aniversario. El Grupo Martínez Cano cumple 75 años. Felicidades.

SABIES QUE...?

Tal dia com hui fa vint-i-cinc anys el diari es feia ressò de la moció de censura que cinc regidors de Real van signar contra l’alcalde, el socialista Francisco López? L’acusaven de avantposar els interesos de l’empresa que explotava el verteder als del poble.

També per estes dates, fa un quart de segle, la privatització de l’Hospital de la Ribera sembrava d’incertesa al personal dels centres de salut de Sueca i Alzira? La plataforma arreplegava firmes exigint un Centre sanitari de caràcter públic.

El dimarts farà vint-i-cinc anys que el diari informava del descobriment gràcies a unes obres que s’estaven fent a l’església del passat gòtic del temple de l’Assumpció de Carcaixent?

Josep Roselló Oltra, enginyer agrònom, llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Politècnica de València i tècnic en horticultura de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) va nàixer a Carcaixent l’any 1958. Pep, que és com el coneixen els seus amics, prové de família de llauradors i viu i sent molt la terra. Després d’opositar al Ministeri d’Agricultura va entrar a l’Extensió Agrària. Abans de treballar a l’Estació Experimental Agrícola de Carcaixent ho va fer a les illes Canàries, a Morella i a Alcoi.

Pep és autor d’una gran quantitat d’articles al voltant de temes de la seua especialitat publicats, entre altres, a les revistes «Mètode», a «AE. Revista Agroecológica de Divulgación», a «Agricultura, revista agropecuària i ramadera», a «Fertilidad de la tierra, revista d’agricultura ecològica», a a «Agro-Cultura», a «Vida rural», i a «Mètode Science Studies Journal». Entre els seus articles destaquem els més recents titulats «El fomento de la conservación de semillas tradicionales por los agricultores», «El reg a l’hort», «El temps a l’hort», «La gestión de la huerta medieval» i «Sin biodiversidad no hay agricultura posible». És autor del llibre Arguments de l’agricultura ecològica (2002) i coautor de «Control biológico de enfermedades del suelo en agricultura ecológica» (2001), «Diseño y manejo de divesidad vegetal en agricultura ecológica» (2002) i «Agricultura ecològica: l’agricultura del segle XXI (2003).