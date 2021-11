La UD Alzira vista a un Mar Menor más sólido que al que goleó en pretemporada

Pitín es otro de los estadios que la UD Alzira visita por primera vez esta temporada. Hoy, a las 12.00 horas se enfrentará al Mar Menor FC, otro de los clubes que desgraciadamente perdió su historia al tener que refundarse en 2007 aquejado de una enorme deuda. El nombre del estadio se debe al apodo que tenía la hija del dueño que cedió el estadio a la A.D. Mar Menor.

No será la primera vez en la que se enfrenten ambos equipos ya que este verano se vieron las caras en pretemporada. Los azulgranas vencieron por un claro 4-0. Esta derrota hizo reflexionar a los sanjaviereños para reestructurar el equipo. Pese a ello, el inicio de liga no fue bueno con dos derrotas y un empate. Le siguieron cuatro victorias y un empate que le auparon a la quinta plaza. Sin embargo, después perdió contra Marchamalo, Recreativo Granada e Intercity y la pasada jornada ganó al Calvo Sotelo Puertollano, lo que le sitúa en la undécima posición, con 17 puntos, a uno solo del Alzira. Curioso que, con todo tan apretado, lo que sería una temporada regular, en realidad deja a los murcianos a solo dos puntos del play-off. «Si algo es seguro es que es muy fiable en casa, donde solo perdió contra el filial granadino con un penalti discutible», indicó Dani Ponz.

El terreno de juego es más estrecho que Venecia y tiene un césped que se pretendía cambiar a principio de temporada. Se planteó a la federación jugar tres partidos de local como visitante y por tanto disputar seis lejos de Pitín, lo que no se aceptó. Tampoco se acabó jugando en el Pinatar Arena y el césped está en las últimas. «Habrá que estar pendiente de las acciones a balón parado o las segundas jugadas», comentó el técnico alzirista. Su entrenador es el joven de 33 años Javi Moros, que cumple su segunda temporada en el club tras años en la cantera del Real Murcia, de la que se llevó a Silvente o Morros. Utiliza un once bastante estable pero tendrá las bajas de los lesionados Parada y Sergio León así como de Ayala, expulsado la semana pasada. Destaca su máximo goleador, Uris, con seis de los once goles murcianos.

La UD Alzira aún entrena fuera. El miércoles lo hizo en Benimodo y desde el jueves en Albalat, que se ha convertido en su segunda casa. Ponz seguirá sin contar con Nierga, que todavía no se ha puesto a tono. Tampoco estará Martín Lapeña, de quien se espera su reaparición la próxima semana contra el Calvo Sotelo. Lado estará en el dique seco al menos diez días por una microrrotura de fibras mientras que Javier Soler es seria duda. El árbitro será el castellano-manchego Javier García Rubio.

Interés por Estacio

El Valencia podría recuperar a Estacio en el mercado invernal. El lateral ha sido titular en los diez partidos que ha jugado de los que ha completado nueve y se ve con buenos ojos volver a contar con él para lograr el ascenso del Mestalla a Segunda RFEF. Marc Ferris estará lesionado hasta enero y el jugador que le cerró el paso la temporada pasada en 2.ª B, Joseda, puede salir cedido.