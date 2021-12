Un camión con un cargamento de pinturas y disolventes se ha prendido fuego a primera hora de hoy en la A-7, a la altura de Alberic, lo que ha obligado a cortar por completo la vía en sentido hacia Alicante, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y testigos presenciales. El accidente ha ocurrido en torno a las 5.15 horas de hoy y, desde entonces, cinco dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

A las 10.20 horas, el incidente, del que se desconoce si ha ocasionado daños personales, generaba casi 20 kilómetros de atasco en el sentido hacia Alicante y cinco en el sentido hacia València, puesto que también se ha tenido que cerrar por completo la carretera en esta dirección.

Por el momento, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, cuyos efectivos trabajan en el lugar desde esta madrugada, han señalado que las tareas se centran en evitar que el fuego se extienda al resto de la carga.

El atasco ha causado que algunos conductores estén desde primera hora de la mañana en la carretera y no saben cuando llegarán a su lugar de destino: "Me he levantado a las 8 para ir a València desde Xàtiva y he tenido que desistir. Voy a dar la vuelta y ya iré otro día", apunta uno de los afectos. Las fuentes consultadas confirman que la alta capacidad inflamable de los materiales transportados ha causado que desde el municipio de Alberic se oyeran pequeñas explosiones a primeras horas de la mañana: "Todos los acceso a varios pueblos también están saturados. El atasco puede llegar hasta el Pont de Càrcer". Desde el Consorci de Bombers han apuntado que el foco está controlado desde las 06:10 horas, "pero al tratarse de material inflamable hay riesgo de que pudiera propagarse al resto de la carga, por lo que las tareas de los bomberos son costosas y muy delicadas".

Más de dos horas parados. Atasco en la #A7.

A quien madruga… la A7 no ayuda pic.twitter.com/ScJ90lleGk — Carlos Aimeur Urios (@CarlosAimeur) 1 de diciembre de 2021

🔥🚛 @BombersValencia treballant a incendi de camió a A-7 a Alberic. Actuen 5 dotacions i diversos comandaments. El foc afecta part de la càrrega de pintures i dissolvents, es treballa per extingir i evitar que s’estenga a la resta de la càrrega. — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 1 de diciembre de 2021

A las 10.30 horas se desconocía cuándo se abriría la A-7 al tráfico, puesto que los bomberos seguían en el lugar y el fuego continuaba activo a tenor de la columna de humo que aún veían los testigos atrapados en el incidente.

Retenciones en València

Además de este incidente, las carreteras del área metropolitana también han registrado numerosas retenciones a primera hora de esta mañana. En València ciudad el atasco se ha debido a dos accidentes ocurridos en la V-30 y en el puente de Picanya en sentido hacia Torrent.