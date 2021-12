Carcaixent rechaza la megacentral fotovoltaica por su impacto «severo»

El Ayuntamiento de Carcaixent mostró ayer su rechazo a la instalación de una megacentral fotovoltaica que ocuparía más de 120 hectáreas en El Realenc -sin contar la línea de evacuación que buscaría el enganche a la red en la subestación de Alzira- al considerar, por un lado, que el proyecto no es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana; generará un impacto «severo» en el suelo, la fauna y el paisaje y que, además, no ha tenido en cuenta el efecto que la «impermeabilización» de una superficie tan grande con placas solares puede tener sobre la capacidad de recarga de los acuíferos y sobre el riesgo de inundación de los municipios de Carcaixent y Alzira.

Son algunos de los argumentos que recogen los informes elaborados por el arquitecto municipal y el departamento de Medio Ambiente tras analizar el proyecto presentado por la empresa Falck Renewables Power bajo la denominación «Campos Salados», que se encuentra actualmente en exposición pública. La corporación hizo suyos los informes para presentar alegaciones y mostrar su oposición a esta planta solar mediante un acuerdo que salió adelante con los únicos votos a favor del equipo de gobierno (Compromís-PSOE) mientras que el resto de grupos y ediles se abstuvo alegando que necesitaban más información para tomar una decisión así.

El informe del técnico de Medio Ambiente esgrime como otro de los argumentos en contra del proyecto su afección a terrenos que sufrieron el incendio del año 2016 y que, según la Ley Forestal Valenciana, no pueden cambiar de calificación hasta que no pasen treinta años, así como el impacto sobre los yacimientos arqueológicos que se localizan en la zona o que no tenga en consideración la existencia de más de 70 hornos de cal geolocalizados, que tienen una protección que el proyecto ignora, indicaron fuentes municipales.

Sin estudio de paisaje

También el informe urbanístico emitido por los técnicos municipales es desfavorable al proyecto al plantear actuaciones no previstas en el planeamiento en vigor y considera que, como paso previo y necesario, se debería tramitar un Plan Especial y un estudio del paisaje. Este segundo informe también subraya la grave afectación a los elementos naturales y patrimoniales de la zona, así como el riesgo de inundaciones que podría provocar la instalación de esta planta fotovoltaica. Además, señala graves cuestiones de forma en la redacción del proyecto que supondria la modificación del PGOU al afectar a caminos públicos y viviendas particulares.

El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, se mostró contundente en la necesidad de que el ayuntamiento mostrara una oposición unánime al proyecto, en los términos que la empresa lo ha presentado, dado su impacto. «Creo que no ofrecer un no rotundo nos perjudica gravemente. Una abstención o el voto en contra solo es comprensible si se aportan argumentos técnicos que contrarrestren los informes que hoy -por ayer- se tratan en el pleno», expuso Salom, mientras señalaba no comprender como los grupos de la oposición admiten que los informes técnicos son «muy buenos» pero después se abstienen en la votación.