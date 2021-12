El compositor alzireño Arnau Bataller opta ahora al premio del cine español

El compositor alzireño Arnau Bataller, responsable de la banda sonora de 27 películas y otras tantas series de televisión, ha sido nominado al premio Goya por su trabajo de creación de la música que acompaña al largometraje «Mediterráneo», del director Marcel Barrena, film que ha obtenido otras seis nominaciones.

Nacido en Alzira en 1977, Arnau Bataller tuvo claro desde los catorce años qué quería ser de mayor: «Yo deseaba ser compositor de bandas sonoras de películas. Me ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio, pero lo he conseguido. Vivo de lo que me gusta», ha explicado a Levante-EMV.

Bataller se graduó en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, donde estudió composición con especialización para música de cine, con la calificación «Cum Laude». Ha trabajado en televisión, así como en publicidad, cortometrajes, obras de teatro, música de concierto y ha orquestado la banda sonora de numerosas películas: «He trabajado en muchos proyectos que han ido siendo cada vez más grandes», comenta.

Trayectoria reconocida

Por primera vez, este alzireño resulta nominado a un premio Goya, aunque su música ha sido ya reconocida con más de quince galardones y nominaciones como el Premio de la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine o el VII Premio de la Crítica de Música de Cine al Mejor Compositor Español.

La nominación al Goya

Para la banda sonora de «Mediterráneo», basada en la historia real sobre como nació el «Open Arms», Bataller buscó una música «muy honesta», mezclando instrumentos clásicos con sintetizadores y objetos como madera y piedras, logrando una composición musical «respetuosa y sincera con los personajes» que le ha valido la nominación al premio Goya 2021: «No es fácil que te nominen. ‘Mediterráneo’ es un film muy bien hecho y, aunque no ha tenido suerte en las salas, los académicos tuvieron en cuenta todo el trabajo que hay detrás para las nominaciones», cuenta el compositor, para quien el principal galardón no es el Goya: «El premio de verdad es poder trabajar de lo que me gusta e ir encadenando de un trabajo a otro y que mi trabajo guste. Ese es el verdadero premio», reconoce.

Este año, la gala de los Goya se realizará en Valencia, algo que Bataller aprovechará para «reivindicar la industria cinematográfica valenciana, que ahora está como en una segunda fila», concluye.