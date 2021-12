Las inversiones del nuevo dueño de la antigua Avidesa animan a los trabajadores

El comité de empresa de la heladera Ice Cream Factory Comaker (ICFC), heredera de la antigua Avidesa, valoró ayer como una «muy buena noticia» la adquisición de todas las acciones de la compañía por el grupo italiano Ferrero, fabricante de marcas como Kinder, Nutella o Tic Tac, dado el esfuerzo inversor que ha realizado en la planta de Alzira desde que entró en la empresa como socio mayoritario hace dos años, aunque a la vez expresó un punto de «incertidumbre» por los posibles cambios que se puedan introducir en los sistemas de trabajo después de 30 años con una línea de continuidad con la gestión de la familia Lamsfus, primero bajo el paraguas de Nestlé y después con la constitución de Ice Cream.

«Se trata de un doble sentimiento, pero en principio es una muy buena noticia porque Ferrero nos va a garantizar muchas más inversiones», señaló el presidente del comité, Alberto Durá, que cifró en más de 90 millones de euros el capital invertido en los últimos dos años en maquinaria, nuevas líneasy modernización de la fábrica.

El actual consejero delegado, Guillermo Lamsfus Bravo, uno de los consejeros designados por Ferrero, Marco Degregori, y el responsable de recursos humanos comunicaron el viernes al comité de empresa el acuerdo por el que el grupo italiano adquiere el 30 % de las acciones de Ice Cream que todavía no controlaba -Ferrero entró en la empresa en 2019 con un 70 % de las acciones tras asumir el paquete que estaba en manos de la firma de capital riesgo Portobello- y que la familia Lamsfus se desvinculará de la empresa el próximo 17 de septiembre, según detallaron fuentes del comité.

Durá explicó que el consejero designado por Ferrero manifestó la voluntad de la compañía de que la fábrica de Alzira «sea una de las más importantes de Europa». Sus palabras, las inversiones realizadas y la perspectiva de que continúen nuevas inyecciones para modernizar la planta tras asumir Ferrero toda la propiedad de la compañía ofrecen un escenario de tranquilidad a la plantilla. «En principio, no se cuestiona la continuidad. Si no hubieran invertido podría haber incertidumbre. Además, se han previsto nuevas inversiones para el futuro, no conocemos el detalle, pero se ve movimiento», incidió el presidente del comité, mientras comentaba que la posible incertidumbre radica en los posibles cambios que la empresa pueda introducir en los sistemas de trabajo.

Otras fuentes del comité coincidieron en señalar que la compra de la empresa por Ferrero representa una buena noticia al entender que la presencia de una multinacional de este nivel supone un respaldo «muy grande». Con todo, indicaron que los cambios que se puedan introducir se verán en los próximos meses.

El grupo italiano ha dado a conocer esta semana la compra de las acciones de Ice Cream que estaban en manos de la familia Lasmfus en un comunicado en el que destaca que desde la compra en 2019 de la participación mayoritaria de la empresa «para respaldar sus objetivos estratégicos a largo plazo en el mercado de los helados» la relación se había demostrado «muy existosa» y señala como ejemplo el lanzamiento de helados bajo las enseñas Raffaello y Ferrero Rocher.

Ice Cream es una empresa joven, aunque heredera de una larga tradición heladera que se remonta al año 1964 con la fundación de Avidesa por el industrial alcireño Luis Suñer. Nació a principios de 2003 tras la venta de la factoría de Nestlé al que hasta ese momento era su director general, Guillermo Lamsfus, que orientó en un principio el negocio hacia la producción de marcas blancas para alcanzar con posterioridad alianzas estratégicas con firmas de prestigio para el lanzamiento de nuevos productos y también marcas propias.