El Alzira afronta optimista el duelo contra el Puertollano pese a las últimas derrotas

Pese a ser el segundo equipo más importante de Castilla-La Mancha, solo por detrás del Albacete Balompié, el Calvo Sotelo de Puertollano visita por primera vez hoy a las 17 h. el Luis Suñer Picó. Estrictamente era difícil porque este club se fundó en 2015, sin embargo sus predecesores tampoco lo hicieron desde que se fundó el primer Calvo Sotelo en 1948. Su nombre se debe a la empresa nacional de combustibles líquidos y lubricantes integrada en el Instituto Nacional de Industria. Fue campeón cinco veces de la antigua 3ª división y jugó once años en 2ª. En el Calvo Sotelo entrenó y jugó Nando Yosu y Cañizares, respectivamente. En 1989 pasó a llamarse Puertollano Industrial para tener el apoyo de la afición que le daba la espalda. En 1999 absorbió al CF y se renombró como Unión Deportiva. En 2010 se vuelven a reunir los diferentes clubs de la ciudad en el Club Deportivo hasta ser liquidado en 2015 por una deuda de 1’6 millones de euros.

El nuevo club ha acumulado cuatro ascensos en solo seis años, desde la segunda autonómica hasta la 2ª RFEF. Como subcampeón de liga de 3ª jugó el jueves Copa del Rey contra el Girona, que fue una apisonadora y le ganó 1-5. Al tener un día menos de recuperación que el Alzira, su técnico, Darío Martín, fue retirando jugadores más habituales tras el 1-3. Dani Ponz prevé un partido «muy bonito porque el Calvo Sotelo juega muy alegre y puede producirse un intercambio de golpes». Sin embargo, esto le provoca lagunas defensivas en centros laterales o en jugadas a balón parado. «El fútbol no está siendo justo con este equipo porque no obtiene buenos resultados», añadió. En las últimas nueve jornadas de liga solo ha ganado un partido (1-4 al Toledo), ha empatado dos y perdido seis. Ocupa la cuarta plaza por la cola a cinco puntos de la salvación. Tiene su estandarte goleador en Iván Limón (con tres goles) que también se caracteriza por su trabajo en defensa. «Valdivia debería jugar en una categoría mayor pero está allí por cuestiones personales», indicaba el técnico que también destacó a Abraham «por su desborde» y a Ribalta, «que componen una interesante banda izquierda». Martín no podrá contar con sus dos centrocampistas titulares, Hinojosa y Juanfri por sanción ni con el portero suplente, Mario Nieto.

En la UD Alzira cunde el optimismo pese a las dos derrotas por la mínima contra Mar Menor y Fuenlabrada porque la imagen fue buena. El técnico del Grau seguirá sin contar con Lado, lesionado en un entrenamiento por Traver ni con el algemesinense, que se tuvo que retirar el miércoles.

El árbitro del encuentro es el balear Federico Javier Sáiz Villares, que empezó la temporada dirigiendo partidos en la 3ª de Ses Illes y ha arbitrado tres de 2ª RFEF.