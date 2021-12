El Alzira remonta un gol en contra para reencontrar en casa la senda de la victoria

La UD Alzira y el Family Cash llevan vidas paralelas toda la temporada. El conjunto azulgrana también ha cortado una racha de dos derrotas consecutivas entre Liga y Copa imponiéndose al Calvo Sotelo de Puertollano 2-1. Los pupilos de Dani Ponz suben de golpe del 11° al 5° puesto, en el que cinco equipos aparecen empatados con 21 puntos, a uno del Recreativo Granada y 4 y 5 del Hércules e Intercity. Sin embargo el descenso está a solo cuatro puntos. «Nuestro primer objetivo que era lograr 20 puntos en la primera vuelta está cumplido y aún quedan tres jornadas», comentó Dani Ponz.

Para enfrentarse a uno de los equipos en descenso que no renunciaban a practicar un buen fútbol Ponz alineó a Paweł; Estacio, Kaiser, Soler, Juanma; Beli, Selfa, Marenyà, Abel; Zarzo y Chema.

El partido no empezó nada bien para los visitantes ya que David Ordóñez tuvo que ser sustituido por Giuliano en el minuto 13 al lesionarse de forma fortuita. La primera parte fue muy deslucida. Solo hubo un tiro raso al filo de la media hora que atajó Simón. Tras el descanso Germán salió por Zarzo.

En el arranque del segundo acto sería Giuliano el que aprovechó un buen centro de Mario Espinar, prolongado por Roan para batir por abajo a Paweł. El Alzira no quería completar una semana aciaga y reaccionó. Dani sacó a Carlos Pérez por Marenyà. Estacio se marcó un jugadón con dos regates secos hasta la línea de fondo y metió un pase de la muerte para que el otro lateral, Juanma, lograse el empate. Sin tiempo para la reacción manchega, el Alzira enhebró una bonita combinación hacia Beli, que puso un balón a la espalda del defensa. Germán se plantó ante el meta puertollanense que le despejó el primer disparo pero no el segundo. Los visitantes no querían acumular tres derrotas consecutivas ni llegar a la décima jornada con una sola victoria en su haber. Con un ataque por la izquierda, Iván Limón centró y Fran Sabaté remató a bocajarro pero se encontró a un bien colocado Juanma que despejó. A quince para el final Martín Lapeña y Roan sustituyeron a Beli y Chema Moreno y en el 90 Cortijo a Abel.

El partido acabó tras cinco agónicos minutos de añadido con una última jugada visitante en la que Sabaté mete un pase a la media luna y tras una preciosa asistencia de tacón a Abraham éste se encuentra con una buena salida de Paweł a sus pies, si bien la jugada quedó anulada por fuera de juego.

El Alzira volverá a jugar el próximo domingo a las 17 h. en el Luis Suñer Picó contra otro equipo ciudadrealeño, el Yugo Socuéllamos, que sigue antepenúltimo.