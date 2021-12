El Alzira FS se hace grande en Segunda

El Family Cash Alzira FS logró ayer otra sufrida victoria, esta vez in extremis, 1-2 en cancha del Bisontes Castellón, que le aupaba al tercer puesto de la clasificación de la segunda categoría del fútbol sala nacional a la espera de lo que hiciera El Ejido por la tarde. Tras su derrota ante el Peñíscola, el cuadro ribereño conservaba todavía la plaza. Una posición que le confirma como una de las grandes revelaciones de lo que va de temporada.

Correal salió con Porky; Gon, Pedro García, Peiró y Sena. La primera ocasión fue para el Bisontes cuando se le quedó perfecta a Pele, pero Gon se deslizó bien para taponar el chut. Sena tuvo las dos siguientes, una acabó en el lateral de la red y otra, por encima del larguero. El ex de Bisontes Peloncha intentó marcar su tercer gol en tres partidos pero el disparo rozó el palo. En el ecuador del primer acto Peiró fue objeto de falta junto a la línea del área. Había dos opciones, el potente disparo directo de Gon, pero el valenciano optó por pasarla a Rubi, que marcó con un disparo raso el 0-1. Un minuto después, Gon tuvo cerca el segundo. Los castellonenses no querían ceder su puesto en la tabla y lo intentaban por medio de Gambín o Pedrito, ante el que reaccionó Porky en dos tiempos. La cita con los palos no podía falta faltar y Rubi estrelló otro balón en la madera. También los de la Plana probaron la resistencia de los postes por medio de Pedro. Antes del descanso,el Bisontes volvió a tener el empate.

Para la segunda parte, Braulio sacó a Nacho Serra junto al cuarteto inicial de partido. El también ex de Bisontes Peiró buscó el segundo a los cinco minutos. Serra, que volvía a la que fue su casa, se lució con uno de sus paradones. Peloncha estuvo a punto de marcar, así como Rubi. A nueve para el final, Lorca empató el encuentro. El joven Parreño pudo devolver la ventaja a los alzireños a la media vuelta. Ambos equipos se volcaron sobre el marco contrario. Pedro obligó al meta castellonense a parar en dos tiempos y, en una contra, Serra volvió a ser providencial con otro paradón. Peloncha no quería irse de Castelló sin marcar y, a dos para el final, casi lo logró. En el último minuto, con portero castellonense en pista contraria, el Family interceptó y el colegiado paró la contra al señalar una falta cuando el jugador ribereño podía marcar a puerta vacía. A falta de medio minuto, Castejón fue objeto de falta. Braulio pidió tiempo y el propio Castejón marcó el 1-2. Los alzireños aguantaron el ataque de cinco y lograron tres puntos.

Abono de media temporada

El sábado, despedirán el año en el Palau d’Esports contra el Unión África Ceutí. Después, habrá que esperar un mes para volver a verlos en casa ya que el día 18 jugará en Móstoles y el 8 de enero contra el líder –y si una debacle no lo impide el campeón y nuevo equipo de Primera-, Noia Portus Apostoli en el primer partido de la segunda vuelta.

El club ya ha lanzado la campaña de abonos de media temporada, que incluirá también el partido de este sábado. Los adultos podrán disfrutar, por tanto, de diez partidos por 35 euros, mientras que los jóvenes, por 20. De ese modo, busca atraer a más aficionados al Palau d’Esports que ayuden al equipo a escribir las páginas más exitosas de su historia.