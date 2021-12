Dos premios más de composición para el carcagentino Cogollos

El componsitor de Carcaixent Frank Cogollos acaba de recibir la Distinción Internacional de Warsaw Wind Music Association en la ciudad polaca de Varsovia, donde se interpretó la obra premiada, «Sea Winds», por parte de la Concert Wind Orchestra of the Representative Artistic Ensemble of the Polish Armed.

Recientemente también consiguió el segundo premio en el primer concurso de pasodobles toreros Villa de Ayora y ha quedado finalista en el concurso malagueño «Estepona Crea 2021» con la obra «Estepona, jardín de la Costa del Sol», que fue premiada con la medalla de bronce en los Global Music Awards celebrado en San Diego (EE UU) . En lo que llevamos de año ha obtenido la medalla de oro en el Quebec Music Competion del Canadá por el poema sinfónico «Benaxuay», una composición que ya fue premiada con un Akademia Music Awards en Los Ángeles ( EE UU). A todos estos premios hay que añadir los dos últimos conseguidos, por lo que el año 2021 será recordado por el compositor de Carcaixent como uno de los mejores de su carrera musical, puesto que a mediados de noviembre consiguió dos galardones en el XIV Concurso Galego de Composición, convocado por la Federación Galega de Bandas de Música. El primero de los premios lo ganó en la Sección Infantil con la obra «A lenda de Breogán», composición que el jurado formado por María Mendoza, Bart Picqueur y Simón Coucerio, premió con la Mención del Jurado. La obra «Galicia, ondulo o mar comenza» obtuvo el primer galardón en la Sección Tercera. Estas composiciones formarán parte del patrimonio de la Federación Galega y serán interpretadas como obligatorias en el concurso de bandas de música que se anunciará con posterioridad.