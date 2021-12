Un profesor de Carlet edita un libro para demostrar que se puede aprender jugando

El maestro de primaria de carlet Felipe Perea ha presentado su primer libro, «Las Reglas del Juego», con el que pretende difundir su metodología de enseñanza para padres y profesores. Un libro para «aprender jugando» con propuestas didácticas elaboradas por él mismo para enseñar en clase que los mismos padres y madres de los niños han comprobado que funcionan.

Perea, además de profesor, es preparador de oposiciones e imparte formación en el CEFIRE. Fue nominado en dos ocasiones consecutivas a Profesor del Año y quedó entre los cincuenta finalistas. Para él, este libro es «su primer hijo» después de mucho tiempo con la idea en la cabeza: «Es algo que tenía en mente desde hace años. Tengo una cuenta en Instagram llamada ‘Maestros como superhéroes’ donde comparto recursos. Al ver la gran aceptación que tienen y la demanda de la gente, decidí reunir todo ese contenido y publicarlo como si fuera un manual, que sirve a profesores e incluso a las familias», afirma .

Aprender jugando

El libro tiene códigos QR y juegos descargables que pueden utilizar tanto los profesores como los padres en casa. En el libro ha incluido varios juegos inventados por él que también usa en clase: «El juego es una parte fundamental para la enseñanza», incide. «He creado juegos como el de «Ángulos rápidos» con el que los niños aprenden mediante un simple juego de cartas. Aprenden sin darse cuenta», sentencia Perea.

La respuesta del alumnado

Aplica su método educativo en varios grupos de estudiantes y afirma que el aprendizaje «es real y efectivo, ya que por mi experiencia docente puedo asegurar que aprenden mucho más así, jugando, que de la manera tradicional. Los niños están ilusionados en clase, sus ganas de trabajar son extraordinarias», cuenta. Algo que también se constata en las evaluaciones: «Nuestro sistema educativo nos obliga a que los niños hagan una prueba, no me gusta llamarlo ‘examen’, en la que son capaces de plasmar a nivel teórico lo aprendido y los resultados son buenos», afirma Perea.

Reticencias

Cuando Perea presentó su proyecto educativo, saltaron las suspicacias y reticencias: «Hubo un caso de un padre que me vino a visitar y me comentó que no se fiaba de mi manera de enseñar, pero comprobó su efectividad cuando su hijo, mientras veían un documental, le explicó ciertas cosas que solo pudo aprender en clase. Al final, la gente acaba confiando en mi metodología porque funciona», concluye.

El libro ya está a la venta en varias plataformas de internet y la página web de la editorial Sar Alejandría. Asimismo, en sus canales de YouTube e Instagram «Maestro Como Superheroe» ha publicado un vídeo sobre la aplicación didáctica del mismo.