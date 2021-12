De Algemesí para el mundo

Lunes deportivo. Fútbol. 2ª RFEF. Grupo V. En un disputado encuentro, en el que finalmente se impuso la calidad de los locales, la UD Alzira vencía en el estadio Luis Suñer Picó al Calvo Sotelo de Puertollano, que se adelantó en el marcador, por 2-1. Los tantos de los azulgrana fueron obra de Juanma y Germán. Los alzireños, que van a más, ocupan la quinta plaza en la clasificación.Protestas por los Cercanías. Renfe reduce los trenes que acercan a los vecinos de nuestros pueblos a la capital hasta el 9 de enero aunque dice que la mayoría de los trenes en hora punta circularán con el doble de capacidad. Los pasajeros habituales, especialmente los estudiantes y los trabajadores, manifiestan su descontento. Y es que de los 306 trenes habituales en ese período circularán 272. Vamos a más. El plan de incorporación de nuevos maquinistas se ha ralentizado con la pandemia y las consecuencias las padecemos todos.

Ahorrando que es gerundio. El diario da cuenta a toda página de las cuentas de los ayuntamientos de la comarca en el primer año de la pandemia. El ahorro de los consistorios ribereños se triplicó. Los cuarenta y siete municipios de la Ribera sumaban 38,9 millones de superávit no financieros en 2020 frente a los 12,5 contabilizados para el año anterior. Los tres municipios con mayor superávit fueron Alzira, con 5.103.596, Carcaixent con 5.093.240 y Carlet con algo más de 2,4 millones de euros. Otras cuatro localidades superaron también la barrera de los dos millones: Benifaió (2,2), Cullera (2,1) y Algemesí y Montserrat (2). El superávit más humilde lo firmó Benimuslem con 24.083 euros.

Un buen trabajo compensado con una felicitación. Roser Bermúdez Illana, joven algemesinense que obtuvo el pasado julio el Grado de Sociología y el de Ciencias Políticas, realizó su TFG titulado «Análisis de la paridad en la representación política al País Valenciano y en Massachussets (1983-2020) «y a través de su estudio constata que la Comunitat Valenciana gana al estado norteamericano en cuota femenina. El decano de la facultad, que ha reconocido el mérito del trabajo, ha felicitado a la autora del mismo y a su director, el profesor Carles Simó. Felicitación a la que nos unimos. A vueltas con la despoblación. Son varios los municipios de nuestra comarca que se encuentran en riesgo de despoblación, pero únicamente dos reciban ayudas para frenarlo. Se trata de Antella y de Llaurí. Una caída del padrón del 25% desde el año 2008 permite beneficiarse a las localidades del fondo de cooperación. La diputación completa los fondos de la Agencia Antidespoblament con la asignación de otros 40.000 euros a cada pueblo. El dinero viene bien para, al menos, intentar que la gente joven se quede en las localidades.

Internet en la Ribera. Los datos hechos públicos por el Ministerio de Transformación Digital dan cuenta de que unos 20.000 usuarios de la comarca no cuentan con alta velocidad en Internet por baja cobertura. Turís, con 2.733, es la localidad con mayor número de inmuebles huérfanos de esta tecnología, seguida por Montserrat y Alzira. Siete municipios concentran el 67% de las viviendas y negocios desconectados de la red de banda ancha. Algo más de 2.000 edificaciones se encuentran en la denominada zona gris y un 10% tiene servicio mínimo o dispondrá de él antes de 3 años.

La tortuga autóctona vuelve al Marquesat. Ha recuperado su hábitat en el cauce del Magre. La última campaña de control que se ha llevado a cabo en la zona ha censado el mayor número de ejemplares en cuatro años al ampliar la zona de estudio. El proyecto Emys contabiliza 59 tortugas ibéricas censadas desde 2018 y la retirada de 35 invasoras.

Necrológica. Nos dejaba el abogado Francisco Chalmes. Formó parte de la Associació el Carrasquer y del Grup de Dansa de Benifaió, su localidad natal. Participaba bailando en las festividades más importantes de su pueblo y trabajó mucho por recuperar y divulgar buena parte de las tradiciones vinculadas al folclore valenciano.

De la pandemia. El primer año de pandemia redujo un 30% las urgencias del Hospital de la Ribera, consultas externas y cirugías. El volumen de ingresos hospitalarios es la única estadística asistencial que apenas varió entre los años 2019 y 2020 ya que únicamente cayó un 0,3%. Doce municipios de la comarca rebasan ya el índice de riesgo extremo. Càrcer, Rafelguaraf y Favara superan incluso la barrera de los mil casos por cada cien mil habitantes. La incidencia acumulada ha crecido cien puntos en solo cinco días tras anotar 600 nuevos contagios. Algemesí actualidad. Las danzas y la procesión volvían a las calles para celebrar el aniversario de la Festa como Patrimonio de la Humanidad. Fue un desfile singular, mucho más corto de lo habitual y con las caras cubiertas con mascarillas anticovid. Y el gobierno local impulso el proyecto de regeneración del barrio de El Raval ara realojar a familias en pisos vacíos de bancos. La intervención busca «desestigmatizar» la barriada para eliminar la ocupación ilegal y los focos de conflictos. Unos presupuestos sociales. Me refiero a los de Albalat que dedicará el 10% a fomentar el empleo. El consistorio que preside Felip Hernándis donde gobierna una coalición entre EU y Compromís apuesta por unas cuentas públicas que favorezcan a las personas. Será la Diputación a través de subvenciones quien financiará el corredor fluvial y el embarcadero planificado por la concejalía de Medio Ambiente.

Breves en titulares. ««El temor al contagio anula casi el 905 de las reservas para cenas de empresa», «Cullera recupera en el puente tasas de ocupación anteriores a la pandemia», «Massalavés reabre su teatro tras someterlo a una profunda remodelación», «El gobierno de Alzira se plantea reformar la principal plaza de la ciudad», «La muerte a tiros de un perro en la Barraca d’Aigües Vives indigna a los animalistas», «Los voluntarios retiran la basura del parque fluvial de Carcaixent» y «Felipe Perea, profesor de Carlet, edita un libro para demostrar que se puede aprender jugando» .

De buenos helados. Ice Cream recupera las marcas Camy y Apolo y no descarta lanzar una familia de productos con la popular Avidesa tras el pleito que ganó a Nestlé por estas enseñas comerciales.Protesta en Sueca. Los padres denuncian el retraso de tres meses en asignar educadores para niños que necesitan apoyo y el ayuntamiento secunda la movilización.Diario de la pandemia. La incidencia de contagios sube siete puntos cada día en la Ribera. Un dato que obliga a reflexionar.

SABIES QUE...?

Per estes dates fa vint-i-cinc anys, Rafael Navarro, alcalde Carcaixent i el grup municipal del seu partit, Unió Valenciana, es plantejaven abandonar la citada formació política?

També per estes dates l’any 1996 el PSPV i EU pactaven una acció conjunta per tal que la Ribera recuperara el protagonisme que havia perdut? Les direccions comarcals dels dos partits, encapçalades per Josep Garés i per Domingo Morcillo plantejaven una plataforma politico-sindical d’esquerres.

El diari del 18 de desembre de 1996 anunciava que el PP havia col·locat en l’empresa pública Fervasa al president de la gestora del PP d’Alzira, Sergio Marín?. El dirigent d’Apemeda torna a estar d’actualitat per estes dates.

AMB NOM PROPI JORGE HERMOSILLA

El professor, doctor i investigador Jorge Hermosilla Pla, catedràtic de Geografia de la Facultat de Geografia i Història, i vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, va nàixer a Uxda (Marroc) l’any 1964. Compta amb una dilatada experiència en la gestió universitària en haver sigut secretari del seu departament i vicedegà d’Infraestructures i degà de la Facultat de Geografia i Història.

Ha sigut fundador i director d’Estudis del Territori, Paisatge i Patrimoni i les seues principals línies d’investigació són la planificació estratègica i el desenrotllament territorial i l’estudi dels regadius històrics des de la perspectiva paisatgística i patrimonial. Ha dirigit vora 150 projectes d’investigació. És autor d’infinitat d’articles publicats en revistes de prestigi i, entre altres, dels llibres «Las galerías de agua en la cuenca hidrográfica del Júcar», «Las Riberas del Xúquer», «Evaluación patrimonial de azudes en la demarcación hidrográfica del Júcar» i coautor, amb Luis Pablo Martínez, de «La arquitectura del agua en el riu Magre».

Vinculat a la nostra comarca per lligams familiars, a través del Vicerectorat ha impulsat la publicació de la història de Carlet, Torís i Alzira. A la capital de la Ribera i a Cullera ha promogut la formació dels més majors a través de la implantació d’Unisocietat. És per això que es mereix el reconeixement dels riberencs i aparéixer en esta secció.