El projecte educatiu «Alcover, collidor de paraules» té com a objectiu prioritari crear recursos didàctics destinats als últims nivells d’educació primària, ESO i Batxillerat, que permeteren estudiar la figura d’Antoni Maria Alcover, autor i impulsor del Diccionari català-valencià-balear. La seua, va ser una iniciativa d’enorme envergadura i transcendència, doncs es tractà d’un projecte d’investigació i de redacció que es va perllongar durant més de seixanta anys, el resultat del qual és un diccionari de deu volums que hui en dia, a més, es pot consultar a internet.

El projecte va néixer durant la 33a Trobada de Centres en Valencià de la Ribera quan el cronista de Rafelguaraf, Vicent Sanxis, donà a conéixer, en una visita guiada pel poble, la finca «la Senyoria» on va estar Alcover el 1901. Este fet va propiciar la idea de recuperar el rastre d’Antoni M. Alcover per la comarca i salvar-lo de l’oblit: «La seua tasca per elaborar el diccionari és com una pel·lícula d’aventures basada en coses extraordinàries que ocorregueren fa 120 anys a Rafelguaraf i 100 anys a Cullera, Sueca i Carcaixent», explica Joan Cortés, de la Coordinadora de Centres.

«En aquells anys, els diccionaris es copiaven els uns dels altres, i este homenot es va posar en contacte amb els lingüistes romànics europeus més prestigiosos per tal d’aconseguir els coneixements científics i metodològics necessaris per gestionar i tractar el material dialectològic d’una investigació de camp realitzada a peu d’obra, és a dir, recorrent a les fonts mateixes dels usos d’una llengua viva.

En aquella època -parlem de 1901, quan vingué per primera vegada a la comarca de la Ribera, per visitar Rafelguaraf- no existien els mitjans que aporten les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, ni Internet, i la telefonia fixa era encara un luxe poc accessible per a qualsevol. Així mateix, la mobilitat per aquella època era molt rudimentària, els viatges en tren eren interminables i, a l’igual que ocorria amb el telèfon, sols estaven a l’abast de la gent acomodada. Alcover viatjà per un total de 381 pobles del nostre domini lingüístic, entre quals, Rafelguaraf el 1901, Carcaixent i Sueca el 1902, tornant a esta última el 1918 i el 1921, any que també aprofità per visitar Cullera, visita de la que s’acompleixen 100 anys.

Gent humil, lèxic ric

A la gent de l’època, li resultava sorprenent que un erudit els visitara i s’interessara per la llengua que parlaven «i a ell li sorprenia molt comprovar com persones tan humils posseïen una saviesa popular extraordinària que s’expressava a través dels refranys, la seua manera de parlar, així com un lèxic molt ric que subratllava la seua capacitat expressiva», afirma Cortés.

Tres milions de fitxes

Antoni M. Alcover, acompanyat per estrets col·laboradors com Francesc de Borja Moll, recollí moltes dades dialectològiques que, finalment, reuniren tres milions de fitxes: «Va fer un inventari exhaustiu d’una llengua viva i dels seus usos habituals, realitzat gràcies a la col·laboració d’un miler llarg de col·laboradors i col·laboradores i a un model de recollida de dades que fou una innovació per a l’època», indica Cortés, el qual afegeix: «Hui en dia no existeix un projecte d’investigació lingüística i científica que siga comparable a la publicació del Diccionari català-valencià-balear d’Antoni M. Alcover i Francesc de Borja Moll».

Alcover intentà que el seu diccionari, a més de ser un inventari terminològic, fora pràctic. Aconseguí el seu objectiu: «Actualment, continua sent un diccionari que no ha perdut la capacitat de satisfer la necessitat de consultar-lo sovint», indica el president de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera.

Ara hi ha paraules que, amb el pas dels anys, han caigut en desús. Bé perquè fan referència a professions desaparegudes per la modernització i evolució de la societat, o bé perquè han anat deixant d’emprar-se en la conversa col·loquial. El diccionari d’Antoni M. Alcover continua sent un diccionari de referència per a moltes persones i més encara quan compta amb una versió en xarxa, que facilita més la seua consulta, resultat de la iniciativa d’informatització del mateix, realitzada ara tot just fa dues dècades. «Han passat cent vint anys i l’obra continua sent totalment vigent. Hi ha molta gent que recorda aquelles paraules i maneres de dir dels seus iaios i iaies hui desaparegudes i gràcies a esta obra monumental, poden recuperar-les», afegeix Cortés.

Objecte de col·lecció

Resulta molt curiós que, en l’actualitat, els 10 volums impresos del Diccionari català-valencià-balear estiguen considerats com una edició de culte pels col·leccionistes. Això no resulta gens estrany tractant-se de 10 volums amb un total de 9.850 pàgines, 160.000 entrades, 1.500 il·lustracions de Francesc de Borja Moll, que va comptar amb el treball desinteressat de 1.643 col·laboradors, al llarg d’un procés de confecció de 62 anys.

«La sort que hem tingut és que Alcover no parava d’escriure cròniques dels seus viatges per al Diari de Mallorca, de mantindre una correspondència intensa amb desenes de persones i experts, i de publicar estudis de filologia romànica . Hi ha constància dels transports que agafà, a on va anar, a on passà les nits o amb quines persones va raonar. Eixe rastre documental ha sobreviscut. Gràcies a la seua meticulositat escrupolosa, hui sabem com es va confeccionar el Diccionari català-valencià-balear d’Antoni M. Alcover», emfatitza Cortés.

Una constant dels autors dels quaderns de treball ‘Alcover, collidor de paraules’, Josep Daniel Climent i Joan Cortés, ha sigut l’objectiu compartit «que foren materials didàctics adaptables a les característiques dels grups escolars, als seus models d’aprenentatge i a les metodologies del seu professorat. Havien de ser complementaris a la praxis docent i havien d’encaixar amb els plans de treball de les aules. El professorat havia de poder complementar, fàcilment, les activitats propostes en els quaderns de treball amb activitats curriculars pròpies que les eixamplaren o les concretaren més», explica.

El projecte educatiu ja sigut rebut molt favorablement pels ajuntaments dels pobles que en el seu dia visità Alcover: Rafelguaraf, Sueca, Cullera i Carcaixent.

Els quaderns de treball del projecte educatiu ‘Alcover, collidor de paraules’ s’ha publicat a l’Editorial Reclam, la qual codirigeix amb la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana una col·lecció anomenada «Pertot» que edita assajos, quaderns de treball, narrativa i guies vinculats a la comarca, amb l’objectiu de promoure el coneixement de la Ribera entre la ciutadania i crear-ne recursos didàctics que es puguen convertir en projectes transversals a les comunitats educatives.