Des quE el PSOE governa a Alzira no han pujat els impostos

El bipartit format per Compromís i PSPV-PSOE han aprovat el pressupost municipal per a 2022 que ascendix a un total de 43.390.851 euros, amb un increment de 5’75 punts respecte a l’anterior pressupost municipal.

Els tres grups de l’oposició han votat en contra de tot allò que comporta no donar suport a uns comptes que contemplen, entre altes qüestions, la creació i manteniment de instal·lacions com el retén de la Policia Local, el pavelló Fontana Mogort o el Casal Jove, les ajudes als sectors més vulnerables de la nostra ciutat, a més de ser un pressupost que manté un clar caràcter social marcat per la crisi sanitària i econòmica derivada per la pandèmia de la Covid-19.

Amb el seu vot en contra, l’oposició no contempla un factor clau que no podem deixar passar per alt, zero pujada dels impostos municipals als ciutadans des de 2015 en què governem en coalició.

Des d’eixe any hem presentat set pressupostos, i la valoració de l’oposició ha sigut la mateixa any darrere any, un còpia i pega, sense excepcions, «Són pressupostos irreals i electoralistes», argumenten, cosa que es desmentix per si mateix només comprovant que en el transcórrer dels set anys de govern de coalició no hem anat arrere sinó endavant amb la millora de tots i cada un dels servicis que s’oferixen des de l’àmbit del municipalisme, que és el que ens toca gestionar, de manera responsable, seriosa i amb la mirada posada en no incrementar els impostos que minven les economies de les alzirenyes i alzirenys, però açò no entra en l’ADN de la dreta, i molt menys ara que els partits tradicionals de dretes han iniciat un procés d’absorció per part d’un partit d’ultradreta que els ha portat a la radicalització i oposició de tot allò que comporta avançar en drets.

Tant el pressupost d’enguany com el d’anys anteriors utilitzen la premissa de no retallar. Eixa era la recepta aplicada pel PP en els seus anys de govern, en canvi sense retallar en inversions i sense cap increment d’impostos hem sigut capaços de reduir el deute municipal que l’anterior equip de govern va deixar molt elevat degut a la seua mala gestió, sobre tot, en el terreny urbanístic, cosa que ens ha deixat una herència que ara tenim que assumir el conjunt de la ciutadania.

El deute ha passat dels 16 milions de 2015, quan governava la dreta, a 3,6 milions en 2021, en un govern on el PSPV-PSOE Alzira forma part, situant estes xifres a la nostra ciutat com a la cinquena de més de 40.000 habitants del País Valencià amb menys deute, i la primera de la província de València.

Mirar pel benestar dels alzirenys és la missió que ens ocupa per això, entre altres ajudes i subvencions, es contemplen les bonificacions sobre el pagament de l’IBI a aquells veïnes i veïns que instal·len sistemes d’aprofitament de l’energia solar als seus domicilis. Amb el govern del Pacte de la Vila, Alzira va al capdavant en inversions i en la reducció del deute.