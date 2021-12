Un fallecido más por covid y una incidencia creciente a las puertas de la Navidad

A diez días de la Navidad, la incidencia de contagios de Covid se mantiene al alza en la Ribera. Aunque sus efectos en la población vacunada son ahora menos graves, todavía hay personas vulnerables cuyo riesgo de contraer la enfermedad aumenta por la libre circulación del coronavirus. La prueba de ello es que todavía se producen muertes. En concreto, el portal estadístico de la Conselleria de Sanitat notificó ayer un nuevo fallecimiento en la comarca.

Las autoridades sanitarias y municipales insisten desde hace semanas en la necesidad de ser cautos para frenar el avance del virus ya que, aunque el escenario actual dista de ser el mismo que hace un año, se repite la historia. La escalada de contagios no cesa y se agudiza tras el puente de diciembre.

Desde la última actualización, la del pasado viernes, la comarca ha sumado casi setecientos contagios nuevos, más de noventa puntos de incidencia acumulada y una víctima mortal, de Alzira en concreto. De ese modo, la Ribera ha registrado 32.288 casos de Covid desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.720 se han contabilizado en las dos últimas semanas. Esto supone una incidencia de 521 puntos. Además, son ya 429 las personas que han perdido la vida tras contraer la enfermedad.

Pese a que la tasa de contagios en la comarca se sitúa en torno a los quinientos casos por cada cien mil habitantes, son catorce los municipios que, según el portal estadístico oficial, superan dicho dato: Alberic (742), Alcàntera (597), Alginet (962), Alzira (714), Càrcer (2.025), Carlet (654), Corbera (615), Favara (919), l’Alcúdia (512), Montserrat (696), Rafelguaraf (1.486), Sueca (1.045), Tous (1.088) y Castelló (751). Las dos capitales concentran buena parte de los nuevos contagios: 135 en cuatro días en Sueca y 120 en Alzira en el mismo periodo. En Alginet, por su parte, la Conselleria de Sanitat notificó ayer un brote de 16 casos de ámbito educativo.

El virus, por tanto, se expande con gran facilidad y llega, incluso, a aquellos lugares a los que no lo hacía. Hace una semana, la estadística cifraba en siete los municipios de la comarca que estaban libres de contagios. Este último recuento deja tan solo tres pueblos sin casos activos.

Tributo de Carcaixent a las víctimas

El Ayuntamiento de Carcaixent ha organizado un acto de tributo a las víctimas de la Covid que tendá lugar el próximo domingo, a las 11:30 horas, en la prolongación del Passeig. Concretamente, frente a una olivo. «Los casi dos años de pandemia han resultado muy difíciles, especialmente para las familias que han perdido a algún ser querido o que han sufrido la enfermedad», explicó ayer el consistorio. El acto estará abierto a todo tipo de público y consistirá en una ofrenda. Se deberán seguir las medidas de seguridad anticovid.

Llombai anula el Mercat dels Borja

Por segundo año consecutivo, el Mercat dels Borja no llenará las calles de Llombai. El consistorio confirmó ayer su suspensión: «Era una celebración clave enmarcada en un año muy bonito y una bocanada de aire fresco para las aspiraciones de nuestros comercios locales que, inevitablemente, tendrán que esperar. Tenemos que ser responsables y no podemos continuar con una organización que se tiene que trabajar durante muchos meses y que contrae compromisos que, en caso de no celebrarse finalmente, podrían hipotecar el futuro económico del ayuntamiento», alegó.