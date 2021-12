Grietas de la iglesia de Guadassuar provocan más desprendimientos

«Son tantos años de espera que nos hemos cansado de esperar. Hace cuestión de un mes y pico cayó un trozo del techo que si le da a alguien perfectamente lo hubiera podido matar». El relato corresponde al párroco de Guadassuar, Joan Sivera, a cuenta del peligro que representa la cubierta de la iglesia de San Vicente Mártir, con grietas de gran tamaño y humedades que propician desprendimientos del recubrimiento interior de yeso. La venta del Cine Patronato al ayuntamiento, que se debe formalizar en los próximos días, representa una inyección económica que la parroquia ha decidido aprovechar para acometer unas obras «de imperiosa necesidad» ante la pasividad de la Conselleria de Cultura, si bien los algo más de 390.000 euros en que se ha cerrado el acuerdo sólo cubrirán una parte de la inversión necesaria.

Las advertencias por el mal estado de la cubierta de la iglesia de Guadassuar, un conjunto que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural desde 1997, se han sucedido desde hace casi dos décadas. Incluso la propia Conselleria de Cultura llegó a licitar en febrero de 2011 un proyecto de restauración valorado en 489.602 euros, más IVA, que nunca llegó a adjudicar como consecuencia de los recortes aplicados aquellos años por la crisis económica. Una resolución de noviembre de ese mismo año renunciaba a formalizar la contratación para liberar los fondos por una reasignación de prioridades derivada de la crisis.

Sivera llegó a Guadassuar hace cuatro años y percibe que la grieta que parece más peligrosa es cada vez más grande. «Celebrar misa todos los días me causa mucha inseguridad porque no sabes hasta qué punto va a aguantar. El último desprendimiento es el más grande que yo he conocido, pero cuando celebras misa ves en el altar un polvillo que cae del techo que te lleva a pensar que algo no está claro», relata el sacerdote. El párroco señala que meses atrás ya se solicitaron las oportunas autorizaciones a la Conselleria de Cultura en base al proyecto de intervención que ésta aprobó en su día. «Ha sido más fácil porque no hemos tenido que empezar de cero, sino actualizar un proyecto que ya existía, y la idea, si tenemos los permisos, es poder empezar las obras después de San Vicente, es decir, a finales de enero o principios de febrero», comentó.

La parroquia tiene sobre la mesa el presupuesto de tres empresas constructoras y está en proceso de elegir a cual de ellas encarga la obra, si bien el párroco dejó claro que sólo la actuación en la parte exterior de la cubierta se disparará como mínimo a los 600.000 euros.

El alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, explicó que el ayuntamiento ha realizado gestiones ante la dirección general de Patrimonio al objeto de que reactivara esta intervención, sin éxito, y dejó entrever que a partir de la voluntad expresada por la parroquia de asumir la restauración, la conselleria parece más receptiva y se ha planteando contribuir a costear la restauración del interior, una intervención delicada que también se presume muy costosa.

Fieles y vecinos de Guadassuar se están volcando en actividades que buscan recaudar fondos que ayuden a sufragar la restauración de la cubierta. «En Guadassuar no hay ningún edificio como la iglesia y el cariño que le tienen es grande, la gente se está volcando porque ve que es una necesidad», indicó el párroco.

El cronista oficial, Enric Mut, no dudó en señalar ayer que hay grieta por la que cabe «un brazo». La iglesia original es del siglo XVI si bien a partir de 1730 hubo una reforma para adaptarla a la estética barroca imperante.