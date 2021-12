El joven Sergio Rocafort gana los seis mil euros del premio de pintura de Algemesí

El jurado del XXVII Premio de Pintura «Ciutat d’Algemesí», uno de los certámenes más importantes de pintura a nivel nacional, ha concedido el primer premio de esta edición a Sergio Rocafort por su obra «A viento y estaca», una impactante composición abstracta de evocación paisajística elogiada de manera unánime por el jurado. Rocafort es un joven pintor de Torrent que procede de la Facultad de Bellas Artes de València y se centra en construir y deconstruir espacios pictóricos a partir de la luz y la profundidad. El primer premio está dotado con 6.000 euros.

Por su parte, Ana Císcar ha logrado el primer accésit con su «The act of seeing with no eyes (Kerensky)», una composición en blanco y negro que revitaliza la visión fotográfica de la «Crónica de la realidad» de los sesenta y setenta. El segundo accésit ha sido para «El último de los suyos», de Alberto Biesok, una mirada a la naturaleza que rompe con la idea tradicional del paisaje y, por último, Sonia Carballo se lleva un tercer accésit por su «Annuntiation», una suculenta exploración profética y crítica de la realidad.

El jurado ha seleccionato 30 pinturas de entre las 168 obras presentadas que se expondrán a partir del jueves 23 de diciembre en la Sala de Exposiciones del Casino Liberal.