El edil del PP de Sollana se disculpa por las amenazas y la izquierda pide que dimita

El pleno extraordinario que celebró a primera hora de la mañana de ayer el Ayuntamiento de Sollana fue el último que el vecino Juan Pradas aprovechó para filmar la sesión tras el incidente ocurrido en octubre cuando el presidente del PP local, Tomás Belda, le amenazó mientras grababa las imágenes. La oposición pidió reprobar al edil y le reclamó que se disculpara públicamente y que dimitiera. Pidió excusas, pero no renunció a su cargo.

El alcalde, Vicente Codoñer, cedió la palabra a Tomás Belda, quien pidió perdón a Juan Pradas: «Quiero pedir disculpas públicamente. Me alteré, y un mal día lo tenemos todos. Por eso le pido excusas, por si él se pudo sentir ofendido o violentado. Ya anteriormente por teléfono lo intenté, pero él tenía hospital y no lo pude hacer en persona», declaró en su intervención.

«No puede quedar impune»

El socialista Paco Senón recordó las palabras que el edil popular dirigió al cámara televisivo: «Alerta de que cuelgues en las redes esto último que has grabado, porque si lo cuelgas te pediré responsabilidades y eso te traerá consecuencias». Tras ello condenó «firmemente» esa actitud y defendió que no podía quedar impune. «Uno puede tener un día malo, que a todos nos pasa. Pero la amenaza ha surtido efecto. Pradas no ha colgado el trozo del vídeo donde se ve lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque le privó de la libertad de expresión. Una amenaza que vulnera un derecho fundamental», expuso.

Por su lado, el concejal de Unidas Podemos, Carlos Asins, agradeció las disculpas «aunque lleguen tarde» y recalcó que el edil popular «no ha tenido un día malo. Ha tenido muchos, ya que le ha faltado el respeto a varios regidores de otros grupos municipales incluso fuera de aquí», le reprochó. El edil de la formación morada le pidió la dimisión «por responsabilidad política» y puso de ejemplo la reciente salida de la edil popular Núria Martín, quien no pudo seguir frente a la concejalía de Deportes por motivos personales: «Siga usted el mismo camino y dimita hoy», concluyó.

«Hacer ruido»

La propuesta de moción lanzada por Podemos y el PSPV-PSOE no prosperó por los votos en contra de los concejales del PP. El alcalde también dedicó unas palabras de apoyo al regidor de su formación: «Yo creo que fue una advertencia, no una amenaza. Posiblemente esas palabras no procedían, pero un mal día lo tiene cualquiera», argumentó el primer edil. Igualmente, Codoñer recordó que todo vino a raíz de que una vecina, «por cierto, de Podemos», tomara la palabra en el turno de ruegos y preguntas «e insultó a Tomás, no hay que olvidar eso», subrayó. Por último, el alcade afeó que la oposición aprovechara el incidente: «Ustedes se estaban aprovechando de él y, además, se han beneficiado de la situación para hacer ruido», concluyó.

El cámara acepta las excusas y se va entre aplausos

Al finalizar el pleno, llegaba el turno de ruegos y preguntas. Juan Pradas, que se encontraba filmando el acto, pidió la palabra, concedida inmediatamente por el alcalde. En su turno, el vecino aceptó las excusas y anunció que ese sería su último día allí: «Quería decir que sin ningún problema acepto las disculpas. Es el último pleno que filmo porque no quiero estar metido en polémicas. Así que os deseo a todos feliz navidad y que os vaya bien», remató entre los aplausos de los miembros del gobierno municipal.