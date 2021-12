Las féminas del Alzira caen frente al Marítim pero el Càrcer empata

No hubo victorias ribereñas en la Liga Valenta. El Alzira no sacó nada positivo de su visita al Marítim que se impuso por 2-0. No tardaron en adelantarse en el marcador las locales que hicieron daño en la primera ocasión clara. El Alzira pudo igualar el marcador pero María Giner no acertó en un mano a mano. En el segundo tiempo, el control fue de las azulgranas, que volvieron a estar poco acertadas de cara a puerta y vieron como en un contraataque las locales sentenciaban el partido. El Càrcer volvió a competir prácticamente un mes después de que saltaran las alarmas por contagios de Covid y sumó un importante punto en casa del Aspe. Las alicantinas entraron fuerte al partido con un gol en el minuto 5 que no puso nerviosas a las de la Vall. En el minuto 21, Cristina Martínez sorprendía a todas logrando el empate con un gol olímpico. Cerca de la hora de partido Paula González ponía al Càrcer por delante. Sin embargo, las locales firmaron un tanto a la salida de un córner que dejó las tablas en el marcador.

En Primera, el Castellonense se lamió las heridas de la última derrota imponiéndose por 2-1 al Mislata C. No le importó a las albinegras que fueran las rivales las que más tiempo llevaban el balón en sus pies. En el minuto 9, Iris Mauro aprovechaba su potente saque de banda para mandar el balón a Rocío Saúco, que convirtió el primer gol. Tras el descanso, de nuevo Saúco aprovechaba un error defensivo para aumentar la renta que recortó el Mislata. En Segunda, el Carcaixent consiguió la primera victoria (1-3) de la temporada en su visita a l’Alcúdia. Sara Barea adelantó a las rojiblancas en el primer periodo pero las jugadoras de Claudia Olcina, en el segundo, le dieron la vuelta al marcador gracias al doblete de Julia Moscardó y al tanto de María del Carmen Picó. El Ciutat d’Alzira se impuso por 1-3 al Font de la Figuera en una primera media hora frenética. Las locales se avanzaron de penalti (6’) y pocos minutos después igualó Sara Martínez del mismo modo. De nuevo Martínez e Ylenia Esteve marcaron en el 27’ y en el 29’ para asegurar el importante triunfo. El Alberic goleó 5-0 al Ciutat de Xàtiva para dar carpetazo a la mala dinámica. Aitana Castany marcó en el primer periodo. Tras el descanso llegó el torrente de goles por parte de Nerea Picot, Lluna Domingo y Yaiza Bastida en dos ocasiones. Tampoco le fue mal al Sollana, que rompió la imbatibilidad del Albaidense en una sufrida victoria por 2-3. Marina González y María Gallart marcaron antes de que recortaran las locales cerca del descanso. Tras el asueto, Gemma Beltrán volvió a aumentar la renta ribereña. Las locales se metieron en el encuentro gracias a una polémica pena máxima pero las de Jordi Castelló supieron aguantar y sufrir. El Racing Xàtiva infligió al Càrcer B su primera derrota de la temporada. Las de Paula González no tuvieron opción frente a un rival que marcó dos goles en cada tiempo.