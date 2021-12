El Mercat de Nadal s’ajorna a Alzira per la previsió de pluges

El Mercat Nadalenc tornarà a la plaça Major d’Alzira després de l’impàs de l’any passat, en què no va poder celebrar-se degut a la pandèmia provocada pel virus del Covid-19. La previsió inicial era que es duguera a terme el mercat durant els díes 17 fins al 20 de desembre. Davant l’alta probabilitat de plutja prevista per a este cap de setmana, ha plantejat el trasllat de la celebració del mercat per al següent cap de setmana.

Aleshores, des de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira, davant la bona acceptació en les edicions anteriors, s’ha pres la decisió realitzar el mercat però posposant la seua inauguració per al proper dimecres dia 22 de desembre, i romandrà obert fins el 24. Prop d’una trentena de llocs de venda ompliran durant eixos quatre díes la principal plaça de la capital de La Ribera. Propiciant un excel·lent ambient nadalencs, cadascuna de les ‘paradetes’ oferiran als visitants productes molt diversos i relacionats, així mateix, amb la festivitat nadalenca. Artesania per Nadal Cadascuna de les botiguetes que conformaran esta edició del Mercat de Nadal, oferirà a les persones que s’acosten a les seues instal·lacions, articles de decoració adequats per a estes festes tradicionals. També es posaran en venda productes típics d’alimentació característics en les taules en estos díes. A més, l’artesania també serà protagonista en els llocs d’este mercat. D’entre les activitats que complementaran el Mercat Nadalenc d’Alzira, estarà el Pare Noel i els donyets itinerants. «Hem travessat una etapa de dures restriccions, així que volem recuperar la cita amb este Mercat en el centre neuràlgic de la ciutat», ha assenyalat la regidora de l’àrea de Turisme, Isabel Aguilar.