Las venta de lotería se dispara pero sin llegar a las cifras previas a la pandemia

Las administraciones de lotería de la Ribera han experimentado en sus ventas un notable incremento respecto a las del año pasado. Muchas empresas, asociaciones, cofradías y fallas se han animado a volver a adquirir los décimos que en plena pandemia no llegaron a comprar. Pese a ello, y con alguna excepción, las ventas de décimos para el sorteo extraordinario de Navidad todavía no alcanzan a las que se registraban antes de la pandemia.

En la Administración nº5 «La Sort» de Alzira, las ventas sí que se han estabilizado «en niveles prepandemia» tras dispararse respecto a las del año pasado: «Este 2021 hemos tenido que pedir lotería en dos ocasiones, han venido muchas empresas que el año pasado por el covid no vinieron e incluso las fallas, a las que prácticamente no vendimos nada en el sorteo anterior», asegura la lotera, Soraya Escolà a este periódico. Curiosamente, ese local tuvo a la venta el número 27921, que coincide con la fecha en que se inició la erupción volcánica de la Palma: «Lo elegimos por casualidad y tardamos solo 5 días en venderlo desde que lo anuncié por Facebook».

La ilusión por llevarse una alegría tras los duros momentos vividos durante la pandemia parece haber animado las ventas. Pero no lo suficiente para Eugenio Marí, de la Administración número 2 de Sueca: «Ha mejorado respecto del año anterior, pero no llegamos a los niveles de venta que teníamos antes de la pandemia. Afortunadamente, las ventas de navidad ya están hechas, pero la subida de contagios no sabemos cómo afectará a la venta de la Lotería del Niño, décimos que en Sueca se buscan mucho porque aquí tocó en dos ocasiones, cuando la administración la gestionaba mi padre», cuenta Marí.

De igual forma ocurre en Algemesí. Rafael Pascual, responsable de la Administración número 1, también subraya una subida importante de ventas respecto al año 2020 aunque en su caso tampoco «se ha llegado para nada a niveles anteriores a la pandemia».

Los loteros coinciden en que los números terminados en 21 han sido los más buscados este año, de acuerdo con las preferencias mostradas por los clientes. «A mí, me tenían frito con el teléfono a diario llamándome para pedir fechas concretas terminadas en 21. Todos los décimos que tenía con esa terminación me ‘volaron’ rápido», indica Eugenio Marí desde Sueca. «Nosotros lo hemos agotado hasta en el terminal», corrobora Rafael Pascual desde Algemesí. Y, tras el mostrador de su tienda en Alzira, Soraya Escolà aclara: «Cada año suelen pedir fechas concretas con la terminación del año en curso».