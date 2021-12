La mistela de Turís se afianza en Asia y el vino empuja la venta digital

En Navidad, los polvorones, turrones, mazapanes, yemas de Santa Teresa, champán, sidra y el vino, aumentan notablemente las ventas. El consumo de los hogares se va recuperando y, para estas fiestas, toma impulso. Es el caso de la bodega la Baronía de Turís, que ve cómo aumenta la demanda de sus productos en las semanas previas a las fiestas, tras un año difícil ya que el cierre de la hostelería durante la pandemia provocó una caída generalizada de las ventas: «Ahora, el mercado nacional tiene un poco más de ‘alegría’, pero todos han aprendido a ir con la ‘soga bien atada’, pues notamos que los pedidos van en función de las necesidades y no tanto para tener ‘stock’. Se esperan a tenerlo casí vacío para pedir más», comenta su directora general, Ana Calvet.

La bodega turisana cumplió el año pasado cien años de vida, una celebración secundada por el éxito de sus caldos embotellados, que acumulan premios y reconocimientos internacionales. Pese a la pandemia, la cooperativa ha logrado mantener su proyección internacional, llegando a los cinco continentes. «A nivel de exportación estaban comenzando a animarse nuevamente las ventas, pero el repunte de casos de Covid-19 a nivel internacional ha vuelto a hacer mella, además de que el canal Horeca no acaba de despegar», indica.

Poca uva, pero buena

El pasado mes de agosto, desde la cooperativa vinícola auguraron que la vendimia iba a tener una de las peores campañas en los últimos treinta años a causa del hongo que produce la enfermedad del mildiu. Afecta tanto a plantas de interior como de exterior e incluso a cosechas enteras, que se desarrolla en el interior de las hojas y luego se muestra como polvo blanco-grisáceo que cubre los frutos. Pese a ello, desde la bodega se muestran satisfechos: «Ha sido efectivamente una campaña muy difícil, puesto que hemos tenido una merma en la uva muy grande a causa del hongo. Pero aún así estamos contentos pues aunque ha habido merma, la uva restante ha sido de excelente calidad», asegura Calvet.

La ventas «online» suben

Otra de las tendencias que se consolida en el mercado es la compra «online». En este último año, las transacciones en la página web de la cooperativa han ido aumentando: «Vamos poco a poco teniendo más pedidos, la gente se está acostumbrando a realizar muchas compras por Internet», comenta la gerente.

Turís elabora y exporta a medio mundo la Mistela, una bebida con la que la cooperativa sí experimenta un indiscutible crecimiento tanto a nivel nacional como internacional: «Exportamos bastante a países como Japón, donde enviamos contenedores completos», apunta Calvet. Además, recuerda el lanzamiento de una nueva mistela ‘selección’ «hace unas semanas y estamos a la espera de ver la respuesta del público». Asimismo, la gerente indica que su variante de mistela «Valencian Sun», con gran éxito de ventas, «volveremos a lanzarla en breve con la colaboración de Álvaro Moliner, que diseñará la tercera edición del producto». Eso sí, en esta ocasión «presentaremos digitalmente todos nuestros nuevos productos, entre los que incluimos las nueva mistela ‘Milbesos’ y otra novedad, la de merlot, que aún no la tenemos en venta ni en la página web», concluye.

La Baronía de Turís ha conquistado decenas de concursos, tanto a nivel nacional como internacional. Presentarse a un concurso no es tarea sencilla. Aún así, la cooperativa turisana no tiene más premios posiblemente porque no quiere: «Hubo una época en la que pensamos en no presentarnos a ningún concurso, se hacen muchísimos al año. Consideramos que son premios ‘de poco recorrido’ y, además, perdemos mucho tiempo y dinero preparando las candidaturas. Por otra parte, tampoco es bueno no presentarnos a ninguno, así que ahora lo que sí realizamos es una selección de los concursos que se van convocando. Entonces, solo nos presentamos a aquellos que realmente creemos que sí nos merece la pena», asegura la dirigente de la bodega.

La cantidad de galardones que acumula la Baronía de Turís es innumerable. No hay año en el que no reciba premios: medallas de plata, de oro, bronce, Gran Oro por su mistela «Valencian Sun» o por su vino «Baronía Seco». Son algunos ejemplos de todos los premios obtenidos. En este 2021, consiguió tres medallas, una de oro y dos de plata, en un prestigioso certamen asiático.

Los premios internacionales ayudan a abrir nuevos mercados

La bodega cosecha en 2021 una medalla de oro y dos platas en un prestigioso certamen asiático

Òscar Martínez. Turís