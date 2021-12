Cuando el río no suena...

Lunes deportivo. Fútbol. Segunda División RFEF. Grupo V. La UD Alzira se imponía claramente en su estadio por 3-0 al Socuéllamos y ocupa la cuarta posición en la tabla. Y en el grupo III de la Preferente el Alberic perdía en su terreno frente al Unión Benetússer (2-3), el Castellonense vencía en su campo al Enguera (3-0), l’Alcúdia propinaba una severa derrota a l’Alcúdia de Crespins (5-0), el Alginet perdía en su campo frente al Alaquàs (0-2) y la UD Carcaixent que iba ganando por 2-0 en el Quatre Camins se tuvo que conformar finalmente con un empate frente al Quart de Poblet. Castellonense, Quart de Poblet, Carcaixent y L’Alcúdia lideran por ese orden la clasificación.El futuro de Ford. El diario titula en su primera página de economía: «La industria auxiliar del automóvil acelera su diversificación ante el incierto futuro de Ford». Las empresas valencianas del sector intensifican su penetración en otras actividades y se abren a más mercados para reducir su independencia de la producción de coches. Alberto Llopis, propietario de Mipesa, una compañía que radica en l’Alcúdia con una facturación de catorce millones de euros y 120 trabajadores en plantilla, declara al diario «que en el sector hay mucha preocupación con la planta de Almussafes».

De ríos y barrancos. La falta de caudal deja seco el Xúquer en el azud situado entre Sueca y Fortaleny. El tramo final del río pierde agua a menudo y desde Xúquer Viu se lamentan y señalan que «ni siquiera los paupérrimos caudales ecológicos se mantienen». Y mientras los expertos alertan de que Alzira está inerme frente al barranco de la Casella. Los informes proponen la ampliación y dragado del cauce para evitar inundaciones que podrían afectar al conjunto de la ciudad. El catedrático Juan Marco plantea una actuación que conllevaría el derribo del Pont de Xàtiva, del puente de la avenida de la Ribera y reordenar la conexión de la CV-50 con la CV-41con la sustitución del de la variante por una rotonda que distribuya el tráfico y ayude a completar la defensa urbana.

Diario de la pandemia. La situación es preocupante. Otros 43 contagios en tres días elevan la incidencia en Alzira hasta los 724 casos. Alginet y Favara se sitúan ya en índices de riesgo extremo, Albalat anula las clases para adultos y en Alberic se mantienen las restricciones. Por suerte en Guadassuar la situación mejora ya que únicamente se han registrado 12 casos positivos en las últimas dos semanas. Renfe, de mal en peor. La plataforma «Indignats amb Renfe» lanzaba la campaña «Mocadors al vent» para protestar pacíficamente por las cancelaciones de trenes que se producen . La supresión el lunes, en horas punta, de más de una docena de convoyes, acaba con la paciencia de los usuarios del servicio. La asociación de afectados surgida en Carcaixent llama, con más razón que un santo, a la movilización y denuncia la nefasta gestión que ha provocado la pérdida de gran número de pasajeros, lo que fomenta el uso de medios de transporte menos respetuosos con el medio ambiente.

Finiquitando. El Gran Teatre de Alzira acogía la asamblea que disolvió a las entidades Afiva y Apemeda que durante tantos años lucharon a favor de los damnificados por la rotura de la presa de Tous en octubre de 1982. Los algo más de 157.000 euros que aún se conservan en el banco se destinarán, tras rechazar la propuesta de la junta directiva de Apemeda de destinar los fondos a la protectora de animales Lacua para la construcción de un refugio, al Hogar de Ancianos Desamparados Santa Teresa Jornet de la capital de la Ribera que acoge a personas mayores de Alzira y su comarca. Afiva y Apemeda se disuelven definitivamente 39 años después y es justo que se les reconozca su mérito que, indudablemente, ha sido mucho.

Diario de la pandemia. A diez días de la Navidad la incidencia de contagios en la comarca se mantiene al alza. Sanitat anota casi 700 contagios nuevos en cinco días y eleva en noventa puntos la tasa que ya supera los 500 casos por cada cien mil habitantes. A la cabeza de contagios se sitúa Càrcer (2.025), seguida por Rafelguaraf (1.486), Tous (1.088), Sueca (1.045) y Alginet (962). El día anterior se notificó un nuevo fallecimiento en la Ribera.

Control del caudal. El histórico presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, José Pascual Fortea, considera más que fundadas las críticas de Xúquer Viu y reclama un control estricto del caudal para evitar que el Xúquer se seque. Lamenta que los caudalímetros no ofrezcan datos reales por averías y falta de mantenimiento y declara que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe poner más interés en el control del agua y en garantizar que llegue al mar.

Alarma en Guadassuar por el estado de su iglesia. El estado de la cubierta del templo de Sant Vicent Màrtir representa un peligro. Las gestiones realizadas desde el ayuntamiento ante la Conselleria de Cultura no dan fruto y la parroquia señala que aprovechará el dinero de la venta del Cine Patronato para impulsar una restauración que es a todas luces necesaria. La reforma acumula más de una década de espera. El párroco, Joan Sivera, declara al periódico: «Celebrar misa todos los días me causa mucha inseguridad, ves un polvillo en el altar que te dice que algo no está claro». El templo original, del siglo XVI fue reformado en el primer tercio del siglo XVIII para adaptarlo a la estética barroca. Diario de la pandemia. La expansión de los contagios está forzando la suspensión de numerosos actos públicos en nuestros pueblos. L’Alcúdia se queda sin Aplec, Almussafes sin San Silvestre y Alginet pospone obras teatrales.

Breves en titulares. ««El 30% de los ingresados en la UCI del hospital ya son pacientes covid», «El mercado inmobiliario remonta en la Ribera aunque solo con vivienda usada», «La CHJ alega que las filtraciones de agua el azud evitan que el Xúquer se seque» y «Carcaixent lanza un sondeo para elaborar políticas que integren al colectivo LGTBI» .Alzira capital. La Generalitat celebraba el reconocimiento de las capitales culturales valencianas 2022: Alzira i Aielo de Malferit. El conseller Vicent Marzà, a quien hay que seguir recordando que la promesa del nuevo IES Rei En Jaume sigue en eso, en promesa, presidía la gala que dará impulso a la capitalidad. Su conselleria destinará 200.000 euros para organizar actividades en los dos municipios, a los que asignará otros 150.000 para las programaciones propias. Marzá: el Rei en Jaume!.

De inundaciones. La Confederación Hidrográfica solo contempla una de las tres presas que contemplaban los planes de defensa contra el Xúquer. Se trata de la presa de Montesa en el Cànyoles.En busca del «gordo». La venta de lotería de Navidad se dispara en la Ribera, aunque sin llegar a las cifras previas a pandemia.

SABIES QUE...?

Per estes dates, fa un quart de segle, preocupava a la Ribera el model d’assistència sanitària del futur hospital comarcal? Els sindicats majoritaris, la UGT i CC OO, preparaven una gran manifestació a favor de la sanitat pública.

També per estes mateixes dates Carcaixent, UV vivia una greu crisis ? La formació regionalista demanava a l’alcalde Rafael Navarro i als seus cinc regidors que tornaren els escons al partit.

Per estes dates, fa un quart de segle, Sueca tornava a celebrar novament les seues dansaes i el Cant de la Sibil·la? L’Associació Valenciana Tradicions i Costums de la localitat apostava fort per rescatar velles tradicions que s’havien perdut.

AMB NOM PROPI MARI CARMEN MARTÍ

La professora de matemàtiques i investigadora Maria Carmen Martí Raga va nàixer a Benifaió l’any 1986.

És llicenciada en Ciències Matemàtiques, doctora en Ciències de la Informació, Comunicació i Matemàtica Computacional per la Universitat de València per la tesi titulada «Nuevas computadoras técnicas para finite-difference weighted esencialmente non-oscillatory schemes and related problems» llegida l’any 2014 i màster en Computació Avançada i Sistemes Intel·ligents. Ara mateix és professora del Departament de Matemàtiques de la UV i les seues investigacions estan focalitzades en les matemàtiques modelades, mitjançant mitjans de diferents ecuacions i simulació de separació de processos abans de la posada en marxa.

Mari Carmen ha exercit la investigació i la docència a Marsella (França), en el Centre d’Investigació en Enginyeria Matemàtica de la Universitat de Concepció (Xile), com a professora a la Universitat Catòlica de la Santíssima Concepció de Xile, a Québec (Canadà) i a Lund (Suècia).

És coautora, entre altres, dels treballs «Well-Balanced Adaptive Mesh Refinement for shallow water flows» o de «Simulación y control disuelto air flotacion y columna flotación por simultaneous sedimentación, publicats en revistes internacionals de prestigi.