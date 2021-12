los silencios de una mala gestión de la gasolinera

Una de las funciones principales que tenemos los partidos de la oposición consiste en el control y fiscalización de las gestiones que realiza el gobierno municipal. A tal efecto disponemos de la posibilidad de realizar preguntas en las sesiones del pleno o, por otra parte, solicitar mediante el conducto reglamentario, es decir, por escrito y con registro de fecha de entrada, la entrega de información, documentación, etc.

Una vez realizadas estas peticiones se da un plazo de tiempo prudente para recibir la contestación que se considere oportuna. Este plazo puede ser de mayor o menor tiempo, entendemos, dependiendo de la complejidad de la información solicitada.

Lo que no puede suceder, y desde el Partido Popular queremos denunciar y presentar nuestras quejas públicamente, es el trato que se nos está dando ante las preguntas realizadas por nuestro grupo municipal. Entre otras, nos referimos a la solicitud de información sobre el desmantelamiento y descontaminación del terreno de la gasolinera situada en la avenida Luis Suñer.

Han transcurrido más de dos meses desde que realizamos la petición formal solicitando que se nos hiciera saber cuántas empresas diferentes estaban actuando en las obras de desmantelamiento, presupuestos de adjudicación e informe sobre los resultados del estudio del subsuelo.

El motivo de realizar estas preguntas, y que así lo hicimos saber en su día, fue debido a que la información que se nos comunicó en la sesión plenaria del mes de julio, en la que se trató el punto de la modificación de crédito para realizar los pagos correspondientes a la compensación económica a los propietarios por la expropiación de los terrenos, no nos convenció: 255.400 euros el montante total, de los cuales 23.500 euros era el coste del desmontaje, 63.000 euros el coste de la descontaminación del terreno y 168.900 la compensación a los propietarios.

Como ya advertimos, no nos parecía correcto aprobar un pago por compensación sin tener claro el coste definitivo de las obras de desmantelamiento y descontaminación. Todavía no se sabía el grado de contaminación del terreno, existían muchas dudas sobre el estado de los depósitos enterrados y su forma de extraerlos, o si no se debían extraer; en resumen una serie de datos que nos hacía prever que el coste total sería mucho mayor, y que acabarían asumiendo el coste los ciudadanos alcireños.

Volviendo al punto sobre la documentación solicitada para poder comprobar todas las gestiones que se están realizando, a fecha de hoy seguimos sin tener respuesta.

En la sesión plenaria correspondiente al pasado mes de noviembre realizamos la pregunta para conocer qué se estaba realizando y por qué no se nos entregaba dicha documentación. La respuesta, después de dos meses, fue «que se estudiará».

Días después a la celebración del pleno, concretamente el 30 de noviembre aparecen en el periódico Levante-EMV unas declaraciones del alcalde de la ciudad que hacen referencia al grado de contaminación del suelo, la decisión de retirar los depósitos enterrados, etc.; parte de la información que solicitamos y que no se nos ha hecho saber. Nos parece una falta de respeto y muy poca transparencia por parte del equipo de gobierno de la que tanto presume.

En la misma noticia, el alcalde de la ciudad señala que va a pedir ayuda para la descontaminación del suelo a la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica. Esto nos lleva a volver a hacernos las preguntas que desde el principio no nos han respondido: ¿sabemos el grado de contaminación del subsuelo? ¿Sabemos el coste de los trabajos? Cada vez lo tenemos más claro: no se tiene conocimiento del coste definitivo de las obras.

Posteriormente tenemos conocimiento otra vez por el mismo medio de comunicación, el pasado 11 de diciembre, que el Ayuntamiento de Alzira anuncia que el Consell asumirá el coste de la descontaminación de la gasolinera.

Desde el PP siempre hemos creído que en este tema se ha realizado una mala gestión municipal, añadiendo que sabíamos que al final las obras las íbamos a pagar los alzireños, ahora vemos que no solo los alzireños, sino que el resto de los valencianos también.

Siempre nos hemos pronunciado en el sentido de que no se podía realizar la compra del inmueble y compensar a los propietarios una cantidad de dinero sin saber el coste total de la descontaminación.

Sabíamos que aquellos costes estimativos no eran reales. Pues bien, el tiempo nos vuelve a dar la razón: se descontó a la valoración de la compensación por la expropiación de los terrenos unos costes de desmantelamiento y descontaminación que a fecha de hoy no se sabe a cuánto van a ascender, y cómo no, al final lo pagaremos los ciudadanos; esta es la «Gran gestión municipal realizada».

Con todo esto, seguimos esperando que nos respondan por escrito y por el conducto reglamentario a las cuestiones solicitadas.