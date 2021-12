El 27% de los ciudadanos de Càrcer ya se han contagiado de Covid-19

La expansión del coronavirus en la Ribera se ha acelerado en las últimas semanas aunque el impacto en cada localidad depende de múltiples factores. Esto provoca escenarios como el de Càrcer, donde se han detectado 504 contagios desde que irrumpió la pandemia, lo que equivale al 27,6 % de su censo. Una cifra muy por encima de la media comarcal, que se sitúa en el 11 %.

El pequeño pueblo de la Vall del Xúquer ha registrado algunos de los picos de incidencia más elevados en las sucesivas olas. Esta no es una excepción, ya que el portal estadístico de la Conselleria de Sanitat le atribuía en la actualización de ayer una incidencia acumulada de 2.244 casos por cada cien mil habitantes. En los últimos catorce días, se han diagnosticado 41 casos, lo que supone el 8 % del total. Desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han detectado en Càrcer 504 positivos de Covid, el equivalente al 27,59 % de su censo. Pese a registrar el dato más elevado de la comarca en este aspecto, encadena ya diez meses sin que se produzcan nuevas defunciones.

En términos porcentuales, Càrcer duplica, como mínimo, a la práctica totalidad de municipios en esta magnitud. Por ejemplo, Benifaió se encuentra a continuación en la lista al acumular 1.878 contagios desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 15,7 % de su censo. Le siguen Rafelguaraf, con 344 positivos totales (14,6 %); Castelló, con 1.024 contagios acumulados (14,5 %); Carlet, con 2.248 (14,3 %); y Guadassuar, con 826 (14 %).

Estas localidades sobrepasan ligeramente la media comarcal, situada en el 11 %, pero Càrcer supera cualquiera de los registros con creces, lo que la convierte en la que más contagios ha registrado en base a su población. En el lado opuesto, aparecen municipios como Beneixida, Benimodo, Benimuslem y Llaurí, todos ellos por debajo del 5 %.

Ni un pueblo libre de enfermos

Càrcer no es el único pueblo de la comarca que, en la última actualización estadística, supera los dos mil casos por cada cien mil habitantes. Sucede lo mismo en Sellent (2.604) y Beneixida (2.073). Otros seis se encuentran por encima del millar: Alginet (1.121), Benimuslem (1.049), Gavarda (1.343), Sant Joanet (1.381), Sueca (1.016) y Tous (1.010).

Asimismo, el portal estadístico refleja una realidad que no sucedía en la comarca desde hace once meses: absolutamente todos los pueblos han registrado, al menos, un contagio en las dos últimas semanas. No obstante, pese a que en estos momentos se detectan muchos más casos que hace un año por estas mismas fechas, también es cierto que son menos los ingresos hospitalarios y las defunciones que se producen como consecuencia.

Con todo, las autoridades sanitarias y políticas de la comarca reclaman prudencia a la población para no saturar los centros de salud ni el hospital. Durante estos días se atienden los casos de Covid, tanto los más graves como los leves, y se administran vacunas contra la enfermedad coronavírica y contra la gripe. A esto hay que sumar la realización de pruebas PCR. La cercanía de las fiestas navideñas y las reuniones con familiares y amigos amenaza con multiplicar una carga de trabajo que ya es superlativa.