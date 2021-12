El PP se desvincula del candidato de la Barraca que mató a un perro a tiros

La escopeta cuyos dos disparos acabaron con la vida del perro Enzo en la Barraca de Aguas Vivas tiene dueño: Mickael Medina, el número dos de la lista electoral del Partido Popular en los comicios municipales del año 2019. El PP, que condena los hechos, asegura que no ha actuado contra él por no ser militante.

Medina es el propietario del terreno en donde se coló el animal, según consta en la denuncia que presentó el pasado 3 de diciembre el propietario del animal, José Pendiente, en la comisaría de la Policía Nacional de Alzira. En ese documento, además, figura la amenaza de Medina a Pendiente, con un cuchillo de grandes dimensiones, cuando éste trató de sacar a su mascota del lugar y llevarla a la veterinaria, donde llegó ya sin vida.

No forma parte del PP

El presunto agresor formó parte de las candidaturas de la Barraca de Aguas Vivas como número dos del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. El líder de los populares de Alzira, José Andrés, no obstante, aclaró ayer que «no es militante del partido ni tenemos ninguna relación con él». Andrés también precisó que el partido lamenta la mala imagen que los hechos están dando a su agrupación política: «Los actos de esta persona son completamente reprochables, si así lo determina un juez, pues no hay que olvidar la presunción de inocencia. Pero seguramente nos va a pasar factura la mala imagen que nos está dando».

José Andrés ha preferido mantener silencio «al ser un tema que debía dirimir el PP de la Barraca, que es independiente del de Alzira y del que no tenemos noticias, puesto que no sabemos nada de la cabeza de lista desde hace tiempo», según puntualizó ayer.

No obstante, Andrés contactó con el dueño del perro para mostrarle su apoyo: «Moralmente me solidarizo con el propietario del animal y así se lo manifesté. Cuando me enteré de todo, me puse en contacto con él para, además, aclararle que el PP nada tiene que ver con el presunto agresor. Es más, el domingo estaré a título personal en la manifestación. Personalmente no puedo hacer más porque, insisto, este señor -Medina- no tiene en absoluto ninguna vinculación con el partido».

En caso de haber sido un afiliado, el líder del PP alzireño sostiene que hubiera intervenido: «Si esta persona hubiera sido militante, le hubiera pedido explicaciones y el partido habría tomado medidas cautelares, expedientándolo como mínimo», subraya.

Manifestación

El próximo domingo 26 a las 11 de la mañana hay convocada una manifestación para mostrar la repulsa por la muerte de Enzo. La salida será desde el Ayuntamiento de la Barraca y recorrerá varias de sus calles con pitos y carteles.