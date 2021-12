Alzira s’ha adherit a la campanya «Bon profit!», una iniciativa que ha posat en marxa la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, i que té com a objectiu potenciar el vocabulari gastronòmic en valencià i fer valdre els productes de la terra. En la campanya participen un total de 34 ajuntaments de diferents comarques valencianes a través de les seues oficines de promoció del valencià, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

La campanya «Bon profit!», en la qual tota la ciutadania podrà participar a través d'un repte culinari, consistix en el repartiment de bosses amb tres productes valencians: arròs de l'Albufera, xocolata de Torrent i oli de la Jana. L’Ajuntament d’Alzira disposa de 30 lots en total, i segons explica el regidor de Cultura, Alfred Aranda, responsable del Servei de Normalització i Ús del Valencià, Serval, que s’encarrega de la campanya a la ciutat, «sols queden 18 lots disponibles». «Ja n’hem repartit 22, a persones interessades i als estudiants de l’escola de cuina Idea d’Alzira, que enregistraran els vídeos amb les seues receptes. Si algun bar, restaurant o particular vol participar en la campanya «Bon profit!», ha d'inscriure's a través del Serval abans del 30 de desembre, per correu electrònic, serval@alzira.es, o per telèfon, 962 459 250, i ja se li avisarà perquè passe a recollir el lot a l’oficina del Serval, que inclou una botelleta d’oli de la Jana, arròs de l’Albufera, dues barretes de xocolata de Torrent i tres culleres de fusta», detalla Aranda.

L’alumnat de l’escola de cuina d’Idea ja ha començat la seua contribució a esta campanya amb la preparació d’un menú que incorpora els tres productes que promociona la campanya. Ahir cuinaren una ensalada de tomaca valenciana amb oli de la Jana, un arròs d’ànec amb foie i verdures i, per a les postres, un arnadí amb polsim de xocolata de Torrent. El vídeo es pot vore al web municipal i les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alzira.