El Safir Fruits Alginet echa a perder el partido contra el Canoe en el último tramo

El Safir Fruits Alginet perdió en L’Alqueria del Basket de València frente al Real Canoe de Madrid (76-83) y sigue sin poder encadenar dos victorias consecutivas. Fue una derrota dolorosa, un partido que se pudo haber ganado y que se escapó en los últimos minutos. Las victorias están muy caras en esta competición.

Los azulones empezaron, una vez más, el encuentro a remolque. Tras los primeros cuatro minutos se vio con un marcador de 0-12 en su contra hasta que consiguió su primera canasta. El Canoe acribilló a su rival a triples y el final del primer cuarto terminó con un contundente 10-28. El segundo cuarto comenzó con una canasta de Javi Dalmau y un triple de Miguel Martínez, pero el Canoe seguía con su buena línea atacante y a 7:38 se ponía veinte arriba (15-35). Dalmau, Javi Nicolau y Martínez sumaron un 7-0 para Safir Fruits que tuvo como respuesta otro triple de Canoe (22-38 a falta de 4:44 para el descanso). El Alginet mejoró ligeramente su defensa y con mucha intensidad en su juego consigue un 8-0 y por momentos creyó en la remontada. El 34-40 con el que se llegó al descanso era muy esperanzador.

El Canoe sacó rédito a sus triples y llevó su renta hasta los once puntos, pero el Safir Fruits Alginet recortó progresivamente su diferencia desfavorable en el marcador con puntos de Dalmau y los triples de Martínez y Sergio Romero pusieron un ilusionante 61-55 que se redujo hasta el 61-60 a la conclusión del tercer cuarto. Durante los primeros minutos del último periodo se completó la debacle cuando el marcador reflejaba el 61-75 tras un parcial de 0-20 que hundía a un Safir Fruits presa de ataques precipitados, tiros rápidos y sin posición y demasiadas pérdidas de balón. Los ribereños no perdieron la esperanza y volvieron al partido con el 73-77 a falta de dos minutos, pero no consiguieron alargar sus buenas sensaciones y el triunfo se escapó (76-83). Los máximos anotadores por Safir Fruits fueron Miguel Martínez (25), Sergio Romero (15), Javier Nicolau (13) y Javi Dalmau (12).