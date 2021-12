La solució a la inundabilitat d’Alzira s’ajorna fins a 2023

El President del Govern menyspreà la petició unànime de la Corporació Municipal alzirenca, en la que es demanava que el Pressupost General de l’Estat (PGE) de l’any 2022 (els més expansius, els de la recuperació econòmica) inclogueren diners dels fons europeus per acabar amb les inundacions a Alzira fent realitat la revindicació veïnal, reforçada per nombrosos estudis tècnics, el darrer elaborat pels catedràtics d’hidràulica de la Universitat Politècnica de València.

Com que els alzirencs no aconseguírem que el PGE destinara els diners per acabar amb les inundacions que provoca el pont de Xàtiva dificultant desaiguar les aigües plogudes a les conques del Casella, l’Estret i el Vilella, a instàncies de l’alcalde, Diego Gómez, el senador de Compromís, Carles Mulet, registrà, per a incorporar als PGE, en el tràmit del Senat, les esmenes relatives a l’ampliació del barranc de La Casella i la construcció de la rotonda projectada per l’enllaç de la CV-50 amb la CV-42 que substituirà el pas elevat de la carretera de Tavernes per una nova al nivell de la cota del malecó, ara rebaixada pel pont de Xàtiva, fent innecessari l’actual mota i alliberant l’espai per ampliar el barranc.

Les esmenes es votaren per separat, amb el que, consultades les actes de la cambra alta, des de la Federació d’associacions de veïns d’Alzira, agraïm els vots afirmatius favorables a l’ampliació del Casella, emesos pels senadors, 100 del PP, 3 de Cs, 2 independents (una presentada a la llista de Teruel Existe i altre a la Cs), al de Més Mallorca, Más Madrid, Adelante Andalucía, UPN, i Compromís. I lamentem no haver sabut convéncer als cent-catorze del PSOE, als 14 d’ERC, als 10 del PNV, als 5 de JxC, als 2 d’EHB, i al de ASG, que votaren en contra, als dos de Teruel Existe, i al de PAR, PRC, CC i Geroa Bai, que s’abstingueren i als tres de Vox que no votaren, de que els vint milions d’euros, possiblement, s’amortitzarien amb les indemnizacions que el Consorci de Compensació d’Assegurances s’estalviaria de pagar per les inundacions de la propera tardor.

Amb l’experiència del teixit associatiu valencià, que en cremar la falla, comença a treballar per superar-la l’any següent, us convidem a incorporar-vos a l’associació de veïns del vostre barri. La vostra presència ens aportarà la força necessària per aconseguir-ho l’any vinent i que les inundacions passen a formar part de la història d’Alzira.

(*) També signen l’article Enric Dàries i Ariana Albelda (Associació de Veïns Ana Sanchis) i Francesc Gil (AA VV La Vila).