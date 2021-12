Pedro Martínez cambia de entrenador con el Top 50 al alcance de la mano

Cada año que pasa, el tenista alzireño Pedro Martínez Portero completa un objetivo cada vez más ambicioso. Mientras en 2020 dio el salto al Top 100 mundial, durante este 2021 se ha consolidado en la élite. Haberse asentado entre las cien mejores raquetas del planeta ya supone una verdadera hazaña, pero seguro que no se frena ahí. El reto en 2022 no será otro que adentrarse en el Top 50. Pero Martínez no recorrerá este camino de ascenso solo, lo hará con un nuevo entrenador: Gerard Granollers.

Hasta ahora, el alzireño contaba con Daniel Gimeno-Traver y Sergio Gallego como mentores y preparadores. Junto a ellos, dio el salto a la élite del tenis mundial, pero Martínez emprenderá su próximo desafío profesional sin ellos. Granollers, hermano menor de Marcel, al que también ha entrenado, le acompañará ahora en el banquillo. Así lo explicaba en declaraciones a la ATP: «Pedro se puso en contacto con mi hermano para preguntarle por mi situación, ya que yo estaba trabajando con Marcel. Al final nos pusimos de acuerdo y mi hermano también me ayudó a tomar esta decisión». Martínez arrancó, en 2021, su primera temporada como uno de los cien mejores tenistas del mundo. Esta lo hará en una posición mejor, ya que ocupa el puesto número sesenta del ranking ATP. No obstante, su nuevo entrenador le augura un futuro aún más exitoso: «Pedrito tiene mucho potencial. Con trabajo y paciencia puede mejorar mucho todavía. Es joven y tiene muchos años por delante de carrera». No en balde, Martínez cuenta con 24 primaveras a sus espaldas. Es el tercer español más joven en el Top 100 mundial ya que solo Alejandro Davidovich y Carlos Alcaraz tienen menos edad. Gerard Granollers alcanzó el puesto número 217 del mundo en individuales mientras que fue número 92 en dobles, aunque ha llevado a su hermano a cotas más altas, ya que en estos momentos es el séptimo mejor tenista del mundo por parejas. Curiosamente, Martínez y su actual entrenador se han enfrentado sobre la pista en cinco ocasiones y, además, han sido pareja en diversos torneos (en tres de ellos se alzaron con el triunfo). Evolución continua Queda por ver, pues, hasta dónde llegará Martínez con esta alianza. Por el momento, el alzireño puede presumir haberse asentado entre los mejores tenistas del planeta. Los dos últimos años han supuesto un claro ascenso en su carrera como profesional. A finales de 2019 era el número 170 del ranking ATP y ha escalado posiciones hasta que, durante este año, ha alcanzado su récord al situarse el 58.º del mundo en octubre. Precisamente, auparse entre los cincuenta mejores es el siguiente reto a superar. Para ello, y aunque no sea una labor sencilla, debería superar los resultados de esta temporada, en la que alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia y en Wimbledon, mientras que llegó a la segunda en Roland Garros y el US Open. Además, disputó su primera final en un torneo ATP, ya que hasta entonces solo lo había hecho en nivel Challenger. Fue en Kitzbühel, donde cayó ante Casper Ruud. En el torneo galo fue semifinalista en dobles junto a Pablo Andújar. Por último, y no menos importante, formó parte del equipo español de la Copa Davis. «Los objetivos de esta temporada son que Pedro pueda seguir evolucionando como ya viene haciendo estos últimos años», explica Granollers, que añade: «Empezamos en Australia con la ATP Cup, el ATP 250 de Sídney y el Abierto de Australia. Luego haremos la gira sudamericana». El primero de ellos, con el combinado nacional, se desarrollará entre los días 1 y 9 de enero.