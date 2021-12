Las salas de fiestas reciben un aluvión de anulaciones para la cena de fin de año

El aumento imparable de contagios por covid amenaza la celebración de las cenas de fin de año en las salas de fiestas de la Ribera. Algunas ya han optado por anular la nochevieja ante el aluvión de reservas canceladas, otras agotan los últimas días a la espera de tomar una decisión, pero también hay empresarios que se aferran a celebrar la cena de fin de año aunque sea con mucho menos público del habitual.

La pandemia del Covid-19 también ha traído consigo una crisis económica sin precedentes para la hostelería. El sector de los salones de eventos está siendo uno de los más afectados. Después de unas navidades bastante flojas, la alarma social que se ha generado en las últimas dos semanas ha derivado en un goteo incesante de cancelaciones de reservas. Tantas, que algunos restaurantes como el Tasty Food de Alzira (Casal Fester), se han rendido. Su propietario, Santi Castillo, se ha visto obligado a suprimir la celebración programada para fin de año para 300 comensales «por seguridad» y por el alto número de anulaciones, «que ha superado el 50%», se lamenta. «En nuestro caso este período, en condiciones normales, significa más del 30% de la facturación anual, esta es la época más fuerte del año», apunta.

«Solo llamadas para cancelar»

Por su parte, la Cotonera no descartar seguir el mismo camino ya que el gerente de la empresa, Mariano Clemente, califica la situación de «catastrófica». Las comidas de Navidad fueron «muy flojas». Ahora, la situación «la estamos manteniendo con pinzas. Si se cancelan más mesas no tendremos más remedio que eliminar el evento. Esperaremos a los últimos dos o tres días», explica a Levante-EMV. El aluvión de renuncias a celebrar la fiesta de cambio de año se ha acentuado en las últimas dos semanas: «Ha sido por sorpresa, en estos últimos 15 días solo hemos recibido llamadas para anular mesas. Teníamos más de 500 pre-reservas y ahora tenemos poco más de 100. Trataremos de aguntar hasta el último momento», añade Clemente, al tiempo que detalla: «Estamos por debajo del 10% de nuestro aforo normal. La gente se ha asustado».

El sector de los salones de eventos se ha visto especialmente afectado en el sector de la hostelería. Los bares han podido abrir pero los salones de fiestas, con una regulación específica, no han llegado a registrar ni el 20% de la facturación habitual.

Como la Cotonera, otras salas de prestigio se aferran a celebrar la nochevieja aunque sea con un aforo mínimo, como la Rex Natura: «Tenemos un aforo para 2.500 personas y ahora tenemos 300. No entiendo esta psicosis colectiva», comenta Fausto Clemente, el dueño de la sala. «Ya no sabemos qué hacer para no seguir perdiendo facturación, incluso en Navidad llevamos a casa las comidas para la gente positiva», indica.

«Aguantar la tempestad»

Para Raúl Santiago, gerente de la sala Santy de Cullera «la situación es muy delicada». En apenas diez días, la emblemática sala de la Ribera Baixa, que ha cumplido sus bodas de plata, se ha quedado con la quinta parte de su capacidad: «De un aforo de 850 personas no llegamos a 200. No creo que lleguemos a cancelar el evento, pero estamos pendientes hasta los dos días antes. Somos una empresa familiar que estamos trabajando duramente para aguantar esta tempestad. Si no, seguramente ya habríamos anulado todo», explica.

Los salones para eventos son de grandes dimensiones y cuentan con sistemas de ventilación adecuados. Su principal garantía es que están bien acondicionados para pasar una velada segura, «mucho mejor que estar todos encerrados en un comedor», indica Mariano Clemente. «En nuestro comedor hay espacio más que de sobra, bien ventilado, cumpliendo las distancias de seguridad, todo está perfectamente preparado para cenar tranquilamente», comenta Fausto Clemente, de la sala Rex. «La responsabilidad individual es muy alta. Las medidas se cumplen con vigilancia permanente. Nuestros salones son espacios seguros», concluyen.