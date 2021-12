Alzira presiona para asumir el último pozo urbano privado

El Ayuntamiento de Alzira impulsa un nuevo intento por asumir la gestión del pozo de la cooperativa Sagrada Familia, que abastece a cerca de 750 viviendas de esta barriada y del Torrejó, con el objetivo de conectar esta zona urbana a la red general que ofrece agua de la potabilizadora, y parece que esta vez puede ser la definitiva tras diferentes intentos que siempre han chocado con la negativa de los residentes.

La junta directiva de la cooperativa de consumo aprovechó la asamblea general celebrada el miércoles para explicar los contactos mantenidos con Aguas de Valencia, empresa concesionaria que representa al ayuntamiento en la negociación con este fin. La reacción de la veintena escasa de asistentes osciló entre el rechazo tras 56 años gestionando el suministro de agua a los vecinos y la resignación, conscientes de que pocas alternativas quedan ante este nuevo intento.

El concejal de Servicios Municipales, Fernando Pascual, defendió que la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea obliga desde 2003 a los ayuntamientos a regularizar el agua de consumo humano. El consistorio tenía en Alzira dos frentes abiertos. Por un lado, el pozo que abastecía a las urbanizaciones Sant Bernat, El Respirall, Santa María de Bonaire o El Racó, con el que se alcanzó un acuerdo a principios del año 2019, y el pozo de la Sagrada Familia, que abastece a las viviendas de esta barriada.

Fernando Pascual señaló que, como sucedió en el caso del pozo de Sant Bernat, el ayuntamiento ha encargado a Aguas de Valencia que negocie un acuerdo con la cooperativa «para que los vecinos puedan tener agua de la potabilizadora». El edil admitió que estas conversaciones comenzaron en abril, aunque se han demorado por los cambios en la estructura de la empresa concesionaria y la pandemia. «Queríamos tenerlo acabado este año, pero habrá que continuar con las negociaciones para cerrar un acuerdo en 2022 y que toda el agua de consumo humano que se suministra en Alzira tenga un control sanitario por parte del ayuntamiento», indicó el edil, quien señalaba que en la actual situación los usuarios del pozo de la Sagrada Familia no están pagando la tasa por mantenimiento de alcantarillado que sí abona el resto de ciudadanos. «Como el pozo es propio no lo pagan y nuestra obligación es regularizarlo», indicó el edil, mientras aseguraba que el objetivo es alcanzar un acuerdo como se hizo con el pozo de Sant Bernat.

«56 años sin problemas»

La asamblea de la cooperativa defendió su función social, al no perseguir beneficio, «y en 56 años no hemos tenido ningún problema importante». Comentaron, asimismo, que la mayoría de vecinos «es gente joven o extranjeros que no han peleado por el pozo como nosotros en todos estos años y les da igual quien les suministre el agua, aunque tengan que pagar un poco más», lamentaron.

Malestar y resignación entre los cooperativistas más veteranos

«Somos pocos y no tenemos fuerza para luchar contra la administración, es como darnos contra una pared y, a malas, llevamos las de perder, pues nos expropian el pozo y nosotros no estamos para acudir al juzgado», indicaron algunos presentes en la asamblea. Respecto a que no pagan la tasa de mantenimiento de alcantarillado, defendieron que hace tiempo ya se dirigieron al ayuntamiento por escrito para que detallara qué se debía cobrar a cada vecino «y no hemos recibido ninguna repuesta». «Si nos contestaran sería como permitir que nos suministremos y, por tanto, nos darían la razón», señalaron, mientras algunas voces dejaban claro que no quedaba más remedio que «claudicar».