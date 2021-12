Un alzireño gana el concurso estatal de constructores de Lego

Al alzireño Víctor Boscá la afición por las piezas de Lego le viene de lejos. Empezó jugando de pequeño y la nostalgia, años después, le hizo comprar su primer set como adulto. A partir de ahí, su afición fue creciendo de forma imparable. Hoy, es el tesorero de la Asociación Valencianos Aficionados a Lego Bricks -Valbrick- y se acaba de proclamar vencedor en un concurso de constructores de Lego a nivel nacional organizado por una cadena de televisión tras demostrar su habilidad con montajes espectaculares en los que ha mostrado una gran capacidad de improvisación y creatividad. Se ha repartido, junto con su pareja en el programa, un premio de 50.000 euros. El nivel de los otros participantes era muy alto y, si bien llegaron a pasar apuros en un primer momento, Boscá y Stefan Van Den Hoogen pronto se convirtieron en los rivales a batir con trabajos que también solían incorporar movimiento. Con todo, el empresario alzireño, que ayer se mostraba radiante, llegó al concurso casi de rebote.

«Todo empezó ya casado y con hijos, por nostalgia, y hasta hoy», cuenta Boscá a Levante-EMV sobre su afición a este tipo de construcciones. «Es una afición que te hace desconectar y se podría vivir de ella», señala, pero Víctor Boscá disfruta de su «hobby» sin ninguna pretensión: «Los concursos televisivos de Lego ya llevan unas cuantas ediciones en Estados Unidos y, cuando llegó a España, mis compañeros de Valbrick me insistían en que me presentara a las pruebas de selección, pero me negué en redondo», cuenta. «Me llamaron de la productora del programa para que hiciera el cásting. Me sorprendió que supieran de mí, pero decliné participar en el show, no me veía en la tele y además mi trabajo no me lo permitía», señala Boscá, quien tuvo claro desde un principio que no iba a participar en el nuevo espacio de Antena 3: «La casualidad vino cuando mi compañero de afición y amigo, Stefan Van Den Hoogen, presidente de Valbrick, se quedó sin pareja para el cásting final. Me supo mal y accedí»,comenta.

Su participación en el «reality» fue posible gracias a que su hermano y su esposa se hicieron cargo del trabajo: «Ellos son los que me dieron el empujón final que me permitió estar cinco semanas encerrado en un hotel sin comunicación con el exterior, por normativa del concurso».

Para Boscà, su experiencia en la televisión le ha permitido conocer a gente «estupenda», como Pablo González que trabaja en Lego diseñando piezas, u otros diseñadores de Dinamarca. «La vivencia fue alucinante, la productora nos trató de una forma exquisita, me sentí como un artista de cine», cuenta entre risas, mientras comenta que le gustaría que Antena 3 recupere este concurso familiar. «Me volvería a presentar sin duda», confiesa.