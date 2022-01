Regalem temps i coses bones

Amb el solstici d’hivern, el dia més curt de l’any, comença el nou cicle astronòmic i ecològic, una altra volta al Sol amb més llum cada dia. I des de temps ancestrals venim celebrant-ho amb festes i regals, especialment per als xiquets. Aleshores els majors hem de decidir què els regalem, una qüestió important perquè no tots els regals són bons: els jocs prefiguren i ensenyen com és el món on van a viure, de forma que si volem que siguen sans, intel·ligents, respectuosos i empàtics haurem d’elegir joguets que els ajuden a créixer així.

D’entrada, és millor regalar poc i bo (no car) que molt i d’escassa qualitat. Quan a un xiquet li regalen moltes coses a penes fa cas de cadascuna i tants joguets acaben llevant-li inclús el plaer dels regals. Caldria doncs ficar d’acord la família perquè només li regalen una sola cosa en cada casa. I que no siguen cars, perquè bo no vol dir car.

A més, els joguets haurien de ser pro-actius, perquè els xiquets han de ser els protagonistes del joc i tindre iniciativa, imaginació; els joguets que ho fan tot ells són contraproduents perquè convertixen els nanos en éssers passius, anul·lats. També haurien de ser ecològics, no de piles, ni fàcils de trencar; per exemple, un vehicle de motor on els xiquets van asseguts i simplement mouen les manetes són desaconsellables per antiecològics i perquè fomenten el sedentarisme; el súmmum és el cotxe elèctric teledirigit, on ja ni mouen les manetes.

Convivencials, no sexistes, ni violents, ni jerarquitzants, ni absorbidors com són per exemple molts videojocs. Animals tampoc perquè no són joguets i al final molts acaben abandonats; si la família es compromet a cuidar-lo durant tota la vida, el millor és adoptar-ne algun de la protectora. I per suposat han de ser segurs.

Aleshores, no hi ha cap regal bo? Doncs sí, molts. El millor sens dubte som nosaltres mateixos, dedicar-los temps als xiquets, jugar amb ells, contar-los contes, etc. I el segon potser la Natura, als nanos els agrada jugar amb la terra, l’aigua, les pedretes i tot allò que troben arreu, és instintiu i cal deixar-los fer, encara que s’embruten.

Després tenim els clàssics llibres de contes, còmics, jocs de taula, puzles, jocs de blocs, mecanos, bicis, etc. Per als joves hi ha llibres que fan créixer intel·lectualment. Alguns ni tan sols necessites comprar-los, perquè estan lliures en pdf. També hi ha jocs didàctics tan interessants com scrabble, rummi, casetes i joguets solars per a muntar, germinadors, hortets amb llavors autòctones, compostadors etc., etc. Fins i tot un bon regal seria una cistella de productes ecològics. Inclús un donatiu fet per nosaltres a alguna ONG en nom d’algun xiquet per a fomentar en ell la solidaritat.

I concretament, per a mi, el millor regal seria que la gent reflexionara sobre el que li estem fent al medi ambient, les conseqüències el que podem fer cadascú per ajudar a resoldre aquests problemes...

En fi, que el 2022 siga més ecològic, saludable, pacífic i solidari per a tothom!